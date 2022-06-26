日本要成全球氢能第一？
俄乌冲突给多国敲响能源安全警钟。日本最近开始加快研发和推广氢能，欲成为全球首个“氢经济体”，引领全球市场。但这一目标能否实现还有待观察。
氢能源是实现低碳排放的有效工具，在全球能源转型中扮演了不可替代的重要角色。相比其他可再生能源，氢能的显著优势在于可以大规模跨季节存储。其中，绿氢是诸多行业深度脱碳的唯一手段，包括以石化、钢铁、化工为代表的工业领域以及以航空为代表的交通行业等。据国际氢能委员会预测，到2050年氢能源市场规模可达2.5万亿美元。
作为资源匮乏的岛国，日本在能源安全方面一直存在危机感。早在石油危机发生的上世纪70年代，日本就开始关注氢技术研发。目前，除应对气候危机和俄乌战争影响外，日本的能源策略更倾向于创建“氢能社会”，其氢能基本战略是2030年的能源结构中氢能源的使用占比提高。
据外媒报道，作为基础交通工具，日本的氢能巴士已上路。如今，日本把研发重点放在远程交通工具上，例如氢能源飞机和快铁，并有了明确投入市场的目标。
除了一般汽车，用于物流的大型氢能源卡车是日本各大汽车公司积极研发的热点。氢能源车比电动车充能时间更短，这使它在远程交通工具方面具有优势。
东日本旅客铁道株式会社以2030年为目标，要推出氢能源列车。这家企业今年3月底在神奈川县的一些路线上进行试运行。这些氢能列车的车顶上装了氢气箱，在和空气中的氧气发生反应后发电。列车行驶时不排放二氧化碳，最高时速可达到100公里。
不过，“群雄逐鹿”之下，日本的雄心能否实现还有待观察。现在，欧盟、美国、德国、英国等许多发达经济体都在积极布局氢能产业。目前，全球已有20个国家和地区发布了氢能发展战略。
中国产业发展促进会氢能分会会长魏锁称，现在欧洲以发展管道输氢为主，利用现有天然气基础设施逐步建设氢气管网，预计2040年总长度将达2.3万公里；美国拥有全球一半里程的输氢管道，运营15座以上液氢工厂，总产能超过每天326吨，居全球首位；日本和韩国则在发展有机化合物、液氨和液氢的跨洋运输供应链。
数据显示，截至2021年，全球建成加氢站800多座，其中30%为液氢加氢站，主要分布在日本和美国。预计2030年全球加氢站数量将超过4500座。
中国也在积极推动氢能产业发展。官方明确，氢能是未来国家能源体系的重要组成部分，氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。
不少省市都将氢能发展规划纳入了新能源汽车产业、整体能源发展、战略性新兴产业发展规划中。例如，上海提出，到2025年氢能产业链产业规模要突破1000亿元人民币，建设各类加氢站70座左右。
目前，中国氢能相关产业规模正在快速增长。据统计，2021年中国氢气总产量达3300万吨，应用场景也在进一步扩大，其中交通领域燃料电池汽车保有量近9000辆，工业、建筑等领域应用也在加快布局。
魏锁表示，中国氢能产业虽然起步较晚但发展较快，具备快速推进氢能规模化应用和技术迭代升级的能力和条件，有着巨大的市场空间，有望在2030年前达到国际先进水平。(记者 李晓喻)
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