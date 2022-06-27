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全国夏播粮食播种已过八成 春播粮食田间管理陆续展开

2022年06月27日08:45 | 来源：人民网
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人民网北京6月27日电 （记者李栋）据农业农村部最新农情调度显示，目前，全国夏播粮食播种已过八成，除双季晚稻外，大豆、玉米、中稻播种栽插接近尾声。与此同时，春播粮食田间管理也陆续展开。

麦收刚刚结束，大豆玉米带状复合种植成为主产区夏种新亮点。一台玉米大豆带状复合播种机正忙着在河北省邯郸市永年区种粮大户郝科向的田里忙碌。播种现场，农业技术人员现场指导播种的行距和株距。

“放入播种机的玉米、大豆种子都是经过严格筛选的，包括播种两行玉米和四行大豆，行距、株距都经过提前精心测量。这种间种模式能够保证在玉米不减产的基础上多收一季大豆。”技术人员说。

截至6月20日，邯郸市560万亩夏播粮食计划目标全面完成，实际播种面积560.9万亩，其中玉米播种面积537.6万亩。“今年玉米播种呈现播期集中、播种质量较高等特点。”邯郸市农业农村局相关负责人介绍，现在夏播玉米已实现紧凑耐密品种全覆盖，种子包衣比例达90%以上，可有效预防病虫害发生，减少农药使用量。“通过精细管理，农民可实现亩增效益400元。”

最新农情调度显示，伴随着河北3350多万亩小麦丰收到手，黄淮海主产区冬小麦收获均已结束。随着近期多轮降雨的到来，降水对夏种及出苗十分有利，各地正抓紧抢墒播种。

“春播玉米、大豆、中稻长势好于常年，南方早稻大部分进入扬花灌浆期，预计再过20多天将迎来大面积收获。”农业农村部相关负责人表示。

(责编：王仁宏、吕骞)

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