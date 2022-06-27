原标题：11234.1万！我国科技人力资源“红利”不减

6月25日，第24届中国科协年会“中国科技智库论坛”上，中国科协战略研究院发布的《中国科技人力资源发展研究报告（2020）》（以下简称《报告》）称，我国保持了世界最大规模科技人力资源优势，截至2020年底，科技人力资源达11234.1万人。同时，近10年来，我国科技人力资源年龄结构持续保持年轻化，39岁及以下人群约占四分之三。此外，女性科技人力资源增长迅速，性别比例正趋于均衡。

《报告》系统梳理了2005年以来我国科技人力资源的发展变化特征，研判了未来我国科技人力资源发展趋势，并提出了促进我国科技人力资源持续发展的政策建议。

我国科技人力资源的发展变化呈现几大特点：科技人力资源总量持续增长，多年保持规模的世界第一；工学背景科技人力资源在所有学科中占有绝对优势，占比最高且增长明显；学历结构呈现金字塔形并不断优化；科技人力资源以中青年为主；女性科技人力资源增长迅速，2019年占总量比达40.1%，且占比不断攀升。

《报告》给出了未来我国科技人力资源的预判：继续保持总量增长态势、结构不断优化、质量进一步提高。同时，《报告》提出，我国应不断提升培养质量、完善激励机制，加快促进科技人力资源由大转强，为我国培养造就一支规模宏大、素质优良、结构优化、作用突出的科技人才队伍，助力加速建设全球重要人才中心和科技创新高地。（记者俞慧友）

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