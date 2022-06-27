蔡 昌

中央经济工作会议要求，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。不久前召开的全国财政支持稳住经济大盘工作视频会议，布置落实有关财政政策，要求各级财政部门切实扛起责任、主动担当作为，进一步增强做好稳增长工作的责任感紧迫感。在国务院印发的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》中，有24项直接涉及财政政策。准确把握当前财政政策，全面提升积极的财政政策效能，对应对下行压力、做好下半年经济工作，具有重要意义。

财政政策通过与货币政策等的密切配合，可以有效促进宏观经济均衡发展，从而实现供给与需求更高水平动态平衡。在经济繁荣时，通过调控增加税收、减少财政支出，抑制经济过热；在经济下行时，通过调控减税降费、增加财政支出，靠逆周期调节刺激经济复苏。当前稳住宏观经济大盘，必须加大宏观政策调节力度，全面提升财政政策效能，运用增加财政支出、降低企业税费负担等手段，尽快将一揽子政策措施分解落到实处。

助企纾困，降低市场主体的生产经营成本是关键。为此，必须把握好目标导向下财政政策的提前量和冗余度。一方面，留抵退税政策的实施落地，有助于缓解企业资金压力，支持企业扩大投资，促进技术装备升级，有效激发市场活力。在更多行业实施存量和增量全额留抵退税，是实施大规模减税政策的重要举措，对于集中投资、产品生产周转较长的制造业意义重大。另一方面，对特困行业阶段性实施缓缴养老保险、失业保险和工伤保险费政策，是对生产经营遇到特殊困难的市场主体进行精准支持帮扶的重要举措。这项政策对缓解中小微企业、个体工商户的资金压力将起到重要支撑作用，对稳定就业也将发挥重要保障作用。

稳投资、促消费，是扎实稳住经济的重要引擎，财政政策在这方面大有可为。稳定扩大政府和民间投资，水利、交通、地下管廊等基础设施建设项目是重要抓手，迫切需要增加财政资金投入，发好、用好地方专项债，完成基础设施的建设与改造工作。稳定增加汽车、家电等大宗消费，要加大对相关行业的财政扶持力度与技术研发费用加计扣除的税收激励等。此外，还应加强政府投资，更好保障能源安全。要在政府“过紧日子”基础上增加公共开支，带动相关的民间投资，共同推动社会各界加强对能源安全领域的投资。

货币政策的支持和配合，有利于更好发挥财政政策的效能。事实上，财政政策不能单独运行，必须以与相应货币政策的配合为基础。财政政策发挥提质增效、结构调整的效应，离不开货币政策在总量和结构上的支持。接下来，应当抓紧谋划增量政策工具，加大相机调控力度，根据经济运行状况调整再贴现率、法定存款准备金率等货币政策，实现与财政政策的密切配合。

扎实稳住经济，努力实现全年经济社会发展预期目标，保持经济运行在合理区间，是经济任务，也是民生任务、政治任务。稳住宏观经济大盘，保障民生，稳定就业，不仅是财政政策的重要目标，也是检验财政政策效能的重要标准。运用财政政策全力扩大国内需求，发挥有效投资的关键作用，进一步加大困难群众救助帮扶力度，就一定能为经济复苏注入强劲动能，推动实现更高质量的发展。

（作者为中央财经大学财政税务学院教授）

《 人民日报 》（ 2022年06月27日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)