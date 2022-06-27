本报记者 陈沸宇 翟钦奇

夏日，从内蒙古自治区额尔古纳市出发，一路西行至甘肃省肃北蒙古族自治县。森林、草原、高山、戈壁，串联起祖国北部边境线，风光秀丽，发展活力令人欣喜。

在内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗的零碳产业园，得益于零碳能源供应与“能源岛”机制的运用，生产一块储能电池的碳排放为零。产煤大市鄂尔多斯正全力打造新能源发展高地，加快“风光氢储车”全产业链发展，推动产业结构优化升级。

扬长避短、培优增效，内蒙古努力找准在全国构建新发展格局中的定位，进一步明确经济发展的重点产业和主攻方向，以调结构、转功能、提质量为主要发力点，推动相关产业迈向高端化、智能化、绿色化。

位于准格尔旗的鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司龙王沟煤矿，绿树成荫、溪水潺潺。调度集控中心内，工作人员通过智能采煤系统，远程操控在地下近400米处的采煤机，通过视频监控井下情况。矿长代业滨说：“采煤效率提升了，工作环境变舒适了，煤矿工人也能穿白衬衫上班了！”

重塑传统能源经济，内蒙古下大力气促进煤炭资源科学合理、规范有序开发利用，推动传统能源绿色发展。

“开采时要注意对稀土资源的保护，为科学开发、综合利用奠定基础。”在内蒙古自治区包头市白云鄂博矿区，包头钢铁（集团）有限责任公司白云铁矿采矿作业部技术组的职工正在讨论技术方案。近年来，该公司进一步加快以稀土为重心的战略转型，稀土冶炼分离产品产量增长50.8%，主要稀土产品市场占有率提升至45%以上。

促进风电、光电等新能源发展，内蒙古、甘肃等地着力做好现代能源经济这篇文章。

内蒙古自治区乌兰察布市辉腾锡勒草原上，特高压输电线路将清洁的电能源源不断输送至外地。2021年底，国内首个储能配置规模达到千兆瓦时的新能源场站在乌兰察布投入运营。近年来，乌兰察布大力推动风电、光电与火电协调发展，积极布局氢能、生物能等新型能源利用。

云淡天蓝，茫茫戈壁，成排的风电机组高高耸立，硕大的风轮迎风不息。“得益于良好的风能条件，我们能够安装较大容量的风电机组。”甘肃酒钢华润新能源（肃北）公司马鬃山风电场场长张旭介绍，今年并网发电以来，风电场已通过酒湖特高压直流输电工程外送“绿电”超过1亿千瓦时。

目前，内蒙古新能源装机超过5000万千瓦，全区超1/3的电力装机和超1/5的全社会用电量来自新能源。甘肃多地大力建设风电、光电新能源发电基地，肃北县新能源总装机已超过120万千瓦。

与此同时，新产业、新动能也在加速生长。2021年，内蒙古制造业、高新技术业分别增长11.3%、22.4%，高新技术企业和科技型中小企业分别达到1220家、828家，规模以上工业企业利润总额突破3000亿元，地区生产总值突破2万亿元。

“美丽的草原我的家，水青草美我爱她。”北部边疆各族人民团结奋斗、踔厉笃行，正描绘着繁荣与开放的亮丽篇章。

(责编：赵竹青、陈键)