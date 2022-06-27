近来，甘肃省庆阳市宁县四十多万亩小麦喜迎丰收。图为宁县和盛镇吴家村村民驾驶农机正在田间作业。

侯崇慧摄（人民视觉）

本报北京6月26日电 （记者邱海峰）农业农村部最新农情调度显示，今年全国“三夏”小麦大规模机收从5月28日全面展开，由南向北快速推进。目前，全国夏粮主产区小麦大规模机收结束后，山东、河北麦收扫尾也已完成，今年夏粮小麦增产丰收已成定局。

根据农业农村部数据，截至6月21日，60多万台联合收割机、80多万专业收割机手奋战在麦收一线，累计机收面积2.98亿亩，收获机械化率超过98%。全国麦收连续13天日机收面积超过1000万亩，进度过半时间比去年提前2天，前期收获的各主产省进度普遍较快，做到了适收即收。湖北比去年提前4天完成收获，河南比去年提前1天，安徽、江苏比去年提前3天，陕西、山东比去年提前2天。

围绕减损节本，今年机收减损操作实训覆盖所有持证农机手，技能比武覆盖全部生产大县。从监测情况看，今年小麦机收损失率进一步控制在2%的行业标准以内。保障联合收割机及相关运输车辆免费优先通行45万车次，累计免收通行费1.09亿元。广泛开展“送检到田”“送油到田”“送修到田”及“优惠加油”服务，有效节约了机手时间和作业成本。

农业农村部有关负责人介绍，今年为确保疫情防控不影响麦收，农业农村部牵头成立跨部门的小麦机收工作专班，各级各地采取超常规的工作举措，统筹调度和协调打通跨区作业通行堵点卡点。组织逐乡镇逐村明确机收联络人，逐地块逐户落实机具机手，做到集中麦收开始前5天基本对接到位。组织各地设立了2500多个跨区作业接待服务站，提供免费核酸抗原检测、属地备案、作业信息、维修保障等“一站式服务”。交通运输部门开设了2600多条农机转运绿色通道，保障联合收割机优先通行，免费通行。

(责编：赵竹青、陈键)