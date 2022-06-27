本报北京6月26日电 （记者廖睿灵）今年政府工作报告提出，再开工改造一批城镇老旧小区。记者日前从住房和城乡建设部获悉，经汇总各地统计上报数据，今年全国计划新开工改造城镇老旧小区5.1万个、840万户。今年1-5月，全国新开工改造城镇老旧小区2.74万个、474万户，按小区数计占年度目标任务的53.5%。其中，开工进展排名靠前的地区为河北、湖北、山东、内蒙古、贵州、北京。

财政部、住房和城乡建设部日前印发的《关于下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》提出，分配307亿元用于老旧小区改造、224.1亿元用于租赁住房保障、100亿元用于棚户区改造。

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