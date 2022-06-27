本报北京6月26日电 （记者王俊岭）截至6月24日，北交所上市公司数量达到100家。其中，中小企业占比76%，战略新兴产业、先进制造业等占比超八成，体现中小企业技术创新、产品创新、管理创新和商业模式创新等多元化创新形态，整体契合北交所服务创新型中小企业的市场定位。

100家上市公司经营质量整体保持稳健。2021年实现营业总收入704.66亿元，同比增长31.04%；归母净利润76.25亿元，同比增长22.81%。

北交所上市公司创新驱动作用显著增强。100家上市公司2021年度研发支出合计33.39亿元，研发强度平均6.87%，是规模以上企业平均水平的4.78倍。其中，22家属于国家级专精特新“小巨人”企业，2家公司获得国家科技进步奖。为充分有效激励人才，22家上市公司实施股权激励或员工持股计划，合计对1880名员工进行激励，有效调动了员工积极性，激发了上市公司创新活力。

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