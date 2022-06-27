本报北京6月26日电 （记者廖睿灵）记者从国家管网集团获悉，我国中东部地区最大的储气库——文23储气库二期工程项目23日正式开工建设。该项目建成后，文23储气库储气能力可整体提升20%，对进一步提升我国天然气管网储气调峰和应急保障能力具有重要意义。

文23储气库设计总库容103亿立方米，工作气量40亿立方米，规划分二期建设，一期工程设计库容84亿立方米，工作气量32亿立方米，已于2019年7月建成投运。本次二期工程项目建成后，可新增库容19.34亿立方米、工作气量7.35亿立方米，实现总注气规模2400万立方米/日、采气规模3900万立方米/日的建设目标，极大提升文23储气库的储气调峰能力。

文23储气库是我国中东部地区库容最大、压力最高、调峰能力最强的天然气储气调峰设施。截至目前，文23储气库今年已累计注气10亿立方米，日均注气量达1450万立方米。

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