受访专家：北京交通大学教授、“十三五”国家重点研发计划“先进轨道交通”重点专项总体专家组组长 贾利民

6月20日，G601列车作为北京丰台站驶出的第一列高铁列车行驶在丰台特大桥上。

周宇杰摄（人民视觉）

新加坡《联合早报》网站报道称，近日，中国京广高铁北京至武汉段实现常态化按时速350公里高标运营，进一步压缩了京广高铁沿线及周边多个城市间的旅行时间。截至目前，中国已有京沪高铁、京津城际、京张高铁、成渝高铁、京广高铁京武段建成安全标准示范线，实现常态化按时速350公里高标运营，总里程达到近3200公里。

美国外文简报网站关注到，北京丰台站经过4年的改扩建后日前开通运营。改建后的北京丰台站将作为京广高速铁路、京九普速铁路等多条线路的列车始发终点站，是亚洲最大铁路枢纽客站之一。该报道指出，中国致力于发展全球最大的高铁网络，北京丰台站就是这个努力的一部分。中国高铁网络的发展还促进了贸易融合，特别是近年来中欧班列深化了中外互联互通。

近年来，中国高铁不断取得新进展、表现出新亮点——

从建设上看，中国高铁路网规模持续扩大，“八纵八横”高铁网不断扩容提质，全国重要经济节点城市之间基本都有高铁线路连接。近期，改建后的北京丰台站成为亚洲最大铁路枢纽客站，也是国内首座采用高速、普速客运双层车场设计的大型车站；郑渝高铁全线贯通运营，三峡库区迎来首条高铁，河南省在全国率先实现17个省辖市“市市通高铁”。这都是高铁建设上的最新成就，进一步提升了中国高铁路网的密度和完整性。

从技术上看，中国高铁技术保持稳定提升状态。“十一五”期间落地实施的《中国高速列车自主创新联合行动计划》，推动中国成功研制出新一代时速350公里及以上的高速列车，形成了完全自主的中国高速列车技术、装备、产业化能力和运行服务能力。“十二五”“十三五”时期也都将高速列车发展列入重点专项。中国持续加大对高铁技术的研发投入，在高铁工程建设、装备制造、运营管理等领域不断实现技术突破。

“十三五”时期，在国家科技计划引领和布局支持下，中国高铁技术亮点颇多。一是成功研制出时速400公里、可变轨高速动车组。该动车组能够在不同气候条件、不同轨距、不同供电制式标准的国际铁路间运行，为中国高铁“走出去”、推动“一带一路”互联互通提供更大助力。二是成功研制出时速350公里的高速货运动车组，尚属全球首次。这对支撑和引领中国快捷货物运输装备发展、畅通现代流通体系意义重大。三是继续推进其他技术体系下的高速列车研究，如时速600公里的高速磁悬浮列车等，为高铁技术的进一步发展奠定了基础。此外，在安全技术、基础设施状态检测、运营维护智能化等方面，中国高铁也取得了显著的技术进步。

全面加强基础设施建设，是推动高质量发展的题中之义。作为大规模基础设施投资项目，高铁给中国经济社会注入更多活力与动力。一方面，四通八达的高铁网络将各区域紧密联系在一起，大中城市与小县城实现了互联互通，有利于缩小各区域发展水平差距，实现禀赋资源和产业互补，推动协调均衡发展；另一方面，高铁凭借其安全性、舒适性、便捷性、经济性等优势，彻底改变了中国人的出行模式，成为中国人最常用的交通方式之一，满足了人们对美好生活的向往和期待，推动人流、物流、信息流等经济社会发展关键资源加速流动起来，从而带动经济社会的发展进步。此外，中国高铁技术的进步，是中国科技自立自强的生动缩影，也带动了相关行业的技术进步及产业升级。

从世界范围来看，与发达国家相比，中国高铁发展起步较晚。从引进技术到不断创新，中国高铁以前所未有的发展规模、运营时速和技术水平，创造了从“追赶者”到“引领者”的发展成就，成为代表中国形象的亮丽名片。近日，印尼雅万高铁全线13座隧道全部贯通，为2023年6月建成通车奠定了坚实基础。这是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设项目。在国际市场上，中国高铁具有较强的竞争优势——不仅有完整的技术及产业体系、丰富的大规模路网建设运营经验，还具有高度的可靠性和适应性，能够适应各种复杂的地质环境和气候条件，满足多样化的运输需求。

面对当前日趋激烈的国际竞争，中国高铁发展有压力也有动力。下一步，应进一步在自主创新上下真功夫、苦功夫，成为“源于中国、普适全球”的世界先进高铁技术提供者，为保障中国经济高质量发展、服务“一带一路”建设作出更大贡献。

（本报记者 李嘉宝采访整理）

(责编：赵竹青、陈键)