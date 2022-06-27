人民网北京6月27日电 （记者王仁宏）今日，中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，就新时代的乡村振兴有关情况进行介绍。

会上，农业农村部副部长邓小刚表示，党的十八大以来，我国坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，打赢脱贫攻坚战，历史性地解决了绝对贫困问题，实施乡村振兴战略，推动农业农村取得历史性成就、发生历史性变革，为党和国家事业全面开创新局面提供了重要支撑。

第一，粮食和重要农产品供给稳定，保障国家粮食安全的基础愈加夯实。把确保粮食和重要农产品有效供给作为“三农”工作的首要任务，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，主要立足国内端牢端稳了中国人的饭碗。粮食产能稳定提升，产量连续7年稳定在1.3万亿斤以上，10年再上一个千亿斤新台阶，2021年产量创历史新高、达到13657亿斤，人均粮食占有量达到483公斤，高于国际公认的400公斤粮食安全线，做到了谷物基本自给、口粮绝对安全。品种更加丰富多样，棉油糖胶稳定发展，肉蛋奶、水产品、果菜茶供给充裕。品质持续优化升级，农产品质量安全例行监测合格率稳定在97%以上，越来越多绿色优质农产品摆上百姓餐桌。

第二，脱贫攻坚战取得全面胜利，创造了彪炳史册的人间奇迹。现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列，区域性整体贫困得到解决，走出了一条中国特色减贫道路。一是脱贫人口生活水平显著提高，全部实现不愁吃、不愁穿，全面实现义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全有保障。二是脱贫地区发展能力明显增强，每个脱贫县都打造了2－3个特色鲜明、带动面广的主导产业，行路难、用电难、通信难等问题得到历史性解决。三是脱贫攻坚成果持续巩固，33项过渡期衔接政策出台实施，防止返贫动态监测帮扶机制全面建立，确定160个国家乡村振兴重点帮扶县并继续倾斜支持，守住了不发生规模性返贫的底线。

第三，物质技术装备条件明显改善，农业现代化建设迈上新台阶。坚持走内涵式现代农业发展道路，推动农业发展由依赖资源要素投入向创新驱动转变。一是农田有效灌溉面积占比超过54%，累计建成9亿亩高标准农田，配套建设一批现代化灌区，农业靠天吃饭的局面正在加快改变。二是农业科技进步贡献率达到61%。组建了50个国家现代农业产业技术体系，建成了47个国家重点实验室、100个农业科学观测试验站，取得了节水抗旱小麦、超级稻、白羽肉鸡等一批重大标志性成果，农作物种源自给率超过95%，科技成为农业农村经济增长最重要的驱动力。三是农作物耕种收综合机械化率超过72%。特别是小麦的综合机械化率超过97%，基本实现了全程机械化，畜牧水产、设施农业等机械化水平也有了较大提升。

第四，乡村振兴开局良好，农村面貌焕发新气象。乡村产业蓬勃发展，农产品加工流通业加快转型升级，休闲旅游、电商直播等新业态不断涌现，打造了一批现代农业产业园区。人居环境明显改善，农村卫生厕所普及率超过70%，生活垃圾和污水治理水平明显提升，基本实现干净整洁有序。公共设施提档升级，农村供水供电、交通道路、宽带网络和学校医院等设施加快建设，农村民生事业不断取得新的进展。善治乡村加快建设，党组织领导下的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系逐步健全，农村基层党组织战斗堡垒作用进一步加强，农村精神文明建设扎实开展，移风易俗持续推进，乡村治理效能不断提升。

第五，农村改革全面深化，乡村发展释放新动能。把深化改革作为全面推进乡村振兴的重要法宝，基本形成乡村振兴的制度框架和政策体系。一是党领导“三农”工作的体制机制更加完善，出台了《中国共产党农村工作条例》，《乡村振兴促进法》全面实施，建立起中央统筹、省负总责、市县乡抓落实、五级书记抓乡村振兴的领导体制和工作机制。二是各项重点改革任务稳步推进，以处理好农民和土地关系为主线，推进农村承包地“三权分置”、集体产权制度、宅基地制度等重大改革，探索形成了一批成熟定型、管根本利长远的制度成果。三是城乡融合发展体制机制初步建立，城乡居民基本养老保险基本实现对农村适龄居民全覆盖，建立了统一的城乡居民基本医疗保险制度。2021年农村居民人均可支配收入18931元、较2012年翻了一番多，农民生产生活水平上了一个大台阶。

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