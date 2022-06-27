原标题：校长书记“访企拓岗”，推动用人、育才精准匹配

“直播带货”大家都不陌生，但“直播带人”你听说过吗？3月30日，上海海洋大学党委书记王宏舟带领20名毕业生亮相直播间，请毕业生们介绍自己的就业意向。直播间里的用人单位也诚意满满，纷纷抛出“橄榄枝”。“原定5家企业参加在线集体面试，没想到直播中，有的HR直接给学生发了意向签约信息。”王宏舟说。

2022届高校毕业生规模预计达1076万人，就业形势严峻复杂。近日，教育部印发《关于开展全国高校书记校长访企拓岗促就业专项行动的通知》（以下简称《通知》），高校书记、校长的日程表上随之多了一项任务——访企拓岗促就业。

一“访”一“拓”，靠的是走出校门、走到企业的诚意、脚力；敞开校门，显示出向社会开放办学的胸怀、眼界。那么，书记、校长该如何“访企”，选择哪些单位“拓岗”？书记、校长“走下去”是否可以起到为毕业生挖掘更多岗位资源的作用，让毕业生选岗、用人单位选人更加精准匹配？又将如何给今后人才培养与促就业工作开辟新空间？

1.主动对接，精准发掘岗位资源和目标企业

“振通将竭诚为西南科技大学学子搭建实习、实践和就业平台，同时希望在新的五年合作期间，双方能进一步加强研发创新，完成智能检测、智能监测以及大数据安全运用等方面的任务目标，实现人才培养与科技创新、产业发展的深度对接。”

这一天，四川振通检测股份有限公司董事长杜义祥迎来了“老朋友”——西南科技大学副校长陈麟带队走进公司调研。据悉，作为联合办学的董事单位，四川振通与西南科技大学共建“工程材料与结构冲击振动四川省重点实验室”，建成“硕士专业学位研究生实践基地”，设立“振通基金”，充分利用高校的人才优势和企业的技术优势，优化资源配置，实现校企共赢、协同创新。而此次副校长亲自到企业，正是四川省教育厅“书记校长联系百家企业”活动的一部分。

四川省教育厅高校学生工作处副处长李浩向记者介绍，从今年2月开始，四川广泛开展“书记校长联系百家企业”活动，要求各高校结合自身办学特点，聚焦省工业“5+1”、农业“10+3”、服务业“4+6”现代产业体系，主动对接省内有关行业企业，由书记校长带队深入企业宣传介绍学校基本情况、优势学科、人才培养等情况，推动毕业生就业签约、实习实训基地建设等。活动要求每所民办高职院校、“十三五”以来新设置高校、2021年高校毕业生毕业去向落实率低于全省平均水平高校的书记校长联系企业不少于100家。

书记、校长“走下去”更能发挥“指挥棒”作用，带动全校促就业力量“动起来”。河南工业大学相关负责人这样向记者介绍该校“访企拓岗”的部署：学校领导积极参加省级“书记校长访企日”活动，走访河南省重大项目、重点企业，深化校企合作，积极开拓就业渠道和就业岗位；学校党委书记、校长和校级领导班子成员主动开展校级访企活动，强化与国家部委、省市各级政府、行业龙头企业和相关院所的深度合作；各学院要围绕学院学科特色与优势，主动邀请分管校领导，动员专任教师、辅导员等共同参与访企业活动，广泛开拓就业渠道和就业岗位，深入开展社会需求调查和毕业生就业状况跟踪调查。

“这次直播锻炼了我的勇气和临场应变能力，让我变得更自信了。”在直播带岗中，上海海洋大学海洋文化与法律学院毕业生江靖获得了3份求职绿色通道邀请。书记、校长带岗的“成效”在各地初步显现——湖北医药学院校领导一行来到丹江口市第一医院，麻醉、护理专业多名毕业生当场达成就业意向，签订就业协议书；贵阳信息科技学院校领导来到贵安综保区多家企业，为毕业生“收获”了首批优质就业岗位百余个，涉及土木工程、电子商务、市场营销、工商管理、英语、通信工程、电子信息工程等多个专业。

“书记、校长‘走下去’，深入一线用人单位，一是可以更加深入地了解人力资源市场对毕业生素质和能力的需求状况，改进和优化人才培养机制；二是可以增加用人单位对学校的了解和信任，强化接受该校毕业生的意愿。”北京师范大学教授、博士生导师，战略人才研究中心创始主任王建民分析，人力资源市场需求的大小取决于企业（用人单位）生产经营活动的类型、强度和规模。“虽然从岗位资源总量来看，这一举措对可供毕业生选择的岗位从无到有、从少到多作用有限，但‘走下去’深入一线有助于获取信息，沟通协调，发现更多与本校毕业生对口的岗位资源和优质企业（单位）。”

2.适应变化，深度推动“育人”“用才”协同共赢

高校书记、校长“走下去”做什么？“一要深入一线用人单位，了解人力资源市场需求，二要有力度、讲效果地推荐自己的毕业生，接受用人单位的选择。”王建民分析，“走下去”所选择的企业、用人单位，最好和本校专业对口，或者感觉本校毕业生能够胜任其工作岗位。

“学校食品营养与人类健康领域相关学科特色鲜明，食品类学科优势明显，火凤凰农商互联科技（湖北）有限公司是从事农业大数据、数字农业和农商互联服务的高科技公司，公司的发展理念与学校学科特色优势和助推‘人工智能大数据+大食品大营养大健康’的特色发展战略高度契合。”武汉轻工大学校长董仕节表示，此次访企拓岗“牵手”“火凤凰”正是瞄准双方的“接合点”，今后将以联合筹建“数字农业产业研究院”等为新的起点，探索“产学研”融通创新的有效模式和机制，为毕业生顺利就业提供更大助力。

记者注意到，《通知》提出，要坚持以社会需求为导向，深度了解用人单位对毕业生的知识、能力、素质要求，认真分析所在行业的发展趋势和人才需求形势，共同查找学校学科专业设置、人才培养、就业服务等方面存在的短板，充分吸收用人单位的意见建议，为学校学科专业调整、人才培养方案制定、招生计划安排和就业指导服务提供依据，不断增强人才培养的针对性和适应性。

“当前新闻媒体急缺全媒体复合型人才，既能做传统媒体的采编播工作，又能做新媒体音视频策划、多媒体传播的复合型人才缺口很大，希望在今后的学生培养工作中加强学生的专业实践锻炼，提升动手动脑能力。”在渤海大学新闻与传播学院召开的“高校书记校长访企拓岗促就业专项行动”线上会议上，与会的多家辽宁省媒体单位为学院培养方案的完善出谋划策。

要结合媒体专业需求对现有的基础课、选修课进行调整，专业课教师要打破课程与专业壁垒，理论课教师要与实践课教师多交流，不能“一个老师只守一门课”；学院可以组织各种竞赛活动，锻炼新闻、编导和播音主持专业的学生，提高动手实践能力……学院院长安平表示，针对用人单位提出的问题，学院在会后将立即研究、制定可行性计划，调整和优化专业课程设置。

王建民表示，不少高校在专业设置、教学大纲规划、课程开设和教学方法选择等各个环节，有滞后于市场需求变化、“闭门造车”“因人设事”“因人设课”等情况。“在评审人才培养方案时，邀请的主要甚至全部是高校专家。专家来评审专家的方案，只会在象牙塔里‘打转转’。高校在人才培养的规划和实施中，普遍没有注意充分收集用人单位对毕业生知识、能力、素质要求的信息。‘教非所需’‘学非所用’‘用无所教’的局面有待扭转。”

对此，王建民建议，书记、校长“走下去”深入用人单位一线现场，应该带领学校人才培养院系负责人一起去，收集信息，逐条落实，应用到教学计划和课堂教学内容的修订中。“此外，高校还应更具战略洞察力，注意识别、预测未来人力资源市场需求趋势，提前布局人才培养。”

“此次活动更深远的意义在于建立校企之间的日常联系机制。各高校书记校长要带头经常深入联系企业，与企业建立日常联系、适时走访工作机制；要建立企业需求台账，动态化管理；要定期组织联系企业联席会，梳理情况、研究对策；要深化校企合作机制，结合用人单位需求改革人才培养模式、创新人才培养方法，找准校企合作的契合点，实现互惠共赢、共同发展。”李浩说。 （记者 周世祥）

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