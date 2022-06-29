人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技>>2022年财经专题>>大学生就业“护航计划”

应届毕业生佘娅：在公益事业中寻找人生价值

2022年06月29日09:13 | 来源：新华网
小字号

原标题：新华全媒+丨应届毕业生佘娅：在公益事业中寻找人生价值

　　6月27日，佘娅在贵阳诚善助老互助餐厅红岩东郡店内清洗花瓶。

　　佘娅是武汉工商学院新闻学专业的应届毕业生。毕业季到来，她与许多毕业生不同，选择公益事业，就职于贵阳诚善助老慈善公益服务中心，从事文宣工作，薪酬不高。她在做好本职工作之外，还会主动承担起志愿者的工作，义务为老人提供各种志愿服务。

　　“人生的价值并不局限于薪酬，投身公益事业是快乐的。”佘娅说。

　　贵阳诚善助老慈善公益服务中心在贵阳市开办有8家互助餐厅，为老人免费供餐超过166万人次。

　　新华社记者 欧东衢 摄

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【10】【11】【12】【13】【14】【15】
(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
年发电量可达200亿千瓦时 三门核电二期工程正式开工建设
　　人民网北京6月28日电 （记者杜燕飞）记者从中核集团获悉，今日，随着三门核电3号机组核岛反应堆浇筑第一罐混凝土，三门核电二期工程正式开工建设。二期项目将建设两台百万千瓦级核电机组，年发电量可达200亿千瓦时，相当于每年减少排放二氧化碳1500万吨。…
国家原子能机构：推动核燃料循环产业迈上新台阶 助力核工业发展
　　人民网北京6月28日电 （记者杜燕飞）以“核燃料赋能发展”为主题的国家原子能机构第二届季度论坛27日在京举办。国家原子能机构副主任董保同在会上表示，我国核燃料循环产业起步于“两弹一艇”事业，为国防建设和经济社会发展做出了贡献。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部