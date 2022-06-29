应届毕业生佘娅：在公益事业中寻找人生价值
2022年06月29日09:13 | 来源：新华网
小字号
原标题：新华全媒+丨应届毕业生佘娅：在公益事业中寻找人生价值
6月27日，佘娅在贵阳诚善助老互助餐厅红岩东郡店内清洗花瓶。
佘娅是武汉工商学院新闻学专业的应届毕业生。毕业季到来，她与许多毕业生不同，选择公益事业，就职于贵阳诚善助老慈善公益服务中心，从事文宣工作，薪酬不高。她在做好本职工作之外，还会主动承担起志愿者的工作，义务为老人提供各种志愿服务。
“人生的价值并不局限于薪酬，投身公益事业是快乐的。”佘娅说。
贵阳诚善助老慈善公益服务中心在贵阳市开办有8家互助餐厅，为老人免费供餐超过166万人次。
新华社记者 欧东衢 摄
(责编：曹淼、李源)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 年发电量可达200亿千瓦时 三门核电二期工程正式开工建设
- 人民网北京6月28日电 （记者杜燕飞）记者从中核集团获悉，今日，随着三门核电3号机组核岛反应堆浇筑第一罐混凝土，三门核电二期工程正式开工建设。二期项目将建设两台百万千瓦级核电机组，年发电量可达200亿千瓦时，相当于每年减少排放二氧化碳1500万吨。…
相关新闻
- 评论
- 关注