原标题：新华全媒+丨应届毕业生佘娅：在公益事业中寻找人生价值

6月27日，佘娅在贵阳诚善助老互助餐厅红岩东郡店内清洗花瓶。

佘娅是武汉工商学院新闻学专业的应届毕业生。毕业季到来，她与许多毕业生不同，选择公益事业，就职于贵阳诚善助老慈善公益服务中心，从事文宣工作，薪酬不高。她在做好本职工作之外，还会主动承担起志愿者的工作，义务为老人提供各种志愿服务。

“人生的价值并不局限于薪酬，投身公益事业是快乐的。”佘娅说。

贵阳诚善助老慈善公益服务中心在贵阳市开办有8家互助餐厅，为老人免费供餐超过166万人次。

新华社记者 欧东衢 摄

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