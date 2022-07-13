谨记“四个面向”
——学习贯彻习近平总书记关于科技创新重要论述系列评论之三
2020年9月11日，习近平总书记在科学家座谈会上，对科学家和广大科技工作者提出明确要求：“坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，不断向科学技术广度和深度进军。”
“四个面向”，赋予了科技战线在新发展阶段的历史使命，为“十四五”时期以及更长一个时期实现高水平科技自立自强提供了行动指南，擘画了我国科技创新发展的清晰路径。
党的十八大以来，我国科技事业取得累累硕果。化学、材料、物理、工程等学科整体水平明显提升，量子信息、干细胞、脑科学等方向实现重大突破。超级计算、大数据、区块链、智能技术等加快应用，推动人工智能、数字经济蓬勃发展。“天问一号”火星遨游、“羲和号”太阳探测、“嫦娥五号”九天摘月、“祖冲之号”量子行走等高技术取得新进展。移动支付、远程医疗、在线教育等新技术深刻改变生活方式，疫情防控应急科研攻关有力保障了人民生命健康。这些方面取得的成绩，生动诠释了“四个面向”的重要意义。
与此同时，我国科技领域仍然存在一些亟待解决的突出问题，如科技投入产出效益不高、战略科技力量统筹不够、区域科技创新发展不平衡等等。面对我国经济社会发展和民生改善的迫切需要，面对日益激烈的国际竞争，科技界和社会各界要谨记“四个面向”，努力走出适合国情的创新路子，将创新驱动发展战略落实得更好。
面向世界科技前沿，加强基础研究。基础研究所要解决的是科学技术的基础理论问题，是科技创新的源头和根本动力。要统筹需求导向和自由探索，强化应用牵引、突破瓶颈导向，构建引领科技创新、支撑产业发展的基础研究布局。完善从经济社会发展和国家安全中凝练重大科学问题的机制，强化对高精尖产业技术的源头支撑，探索建立符合基础学科发展规律的支持方式和评价机制。探索基础研究多元化投入渠道，健全稳定性和竞争性相协调的支持机制，引导企业加大对基础研究的支持力度，探索基础研究长周期资助模式。
面向经济主战场，支撑高质量发展。要调整优化科技结构，进一步增强企业创新主体地位，深化产学研结合，充分发挥金融支持作用，支撑经济平稳运行。提升企业技术创新能力，在重点领域培育一批科技领军企业，建设全产业链创新平台。强化产业链供应链科技支撑，推动科技成果转化措施扎实落地。打造区域创新高地，支持有条件的地方建设综合性国家科学中心或区域科技创新中心。强化金融对科技创新的支持力度，完善科技金融发展机制，加快多元化科技投入体系建设。
面向国家重大需求，突破关键核心技术。要充分发挥集中力量办大事的制度优势，构建高效组织体系，加快关键核心技术攻关，把发展的主动权牢牢掌握在自己手中。坚持问题导向，补齐关键短板、锻造创新长板。加快实施科技创新重大项目。部署科技支撑碳达峰碳中和行动，加强“双碳”人才培养，加快绿色低碳技术成果转化。
面向人民生命健康，推动科技成果惠及民生。要以满足人民对美好生活的需要为奋斗目标，提高科技供给体系质量和水平，有力支撑健康中国、美丽中国、平安中国建设和乡村振兴。加强科技保障人民生命健康，做好新冠疫苗和药物研发。注重科技促进绿色可持续发展，构建完善市场导向的绿色技术创新体系。加快研发重大灾害事故风险防控和应急救援技术，全面提升预警和应急处置能力。加强种源等农业关键核心技术攻关，为巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴提供支撑。
让我们牢记习近平总书记关于“四个面向”的殷殷嘱托，扎实推进科技创新，汇聚起创新发展的磅礴力量，向着建成世界科技强国的目标努力奋斗，为实现中华民族伟大复兴作出新的更大贡献！
相关链接：
学习贯彻习近平总书记关于科技创新重要论述系列评论之一：加快实现高水平科技自立自强
学习贯彻习近平总书记关于科技创新重要论述系列评论之二：不负“第一动力”
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