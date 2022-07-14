本报北京7月13日电 （记者杜海涛）据海关统计，今年上半年我国货物贸易进出口总值19.8万亿元，同比增长9.4%。其中，出口11.14万亿元，增长13.2%；进口8.66万亿元，增长4.8%。

数据显示，上半年，我国一般贸易进出口12.71万亿元，增长13.1%，占我国外贸进出口总值的64.2%，同比提升了2.1个百分点。同期，加工贸易进出口4.02万亿元，增长3.2%。上半年，我国机电产品进出口9.72万亿元，增长4.2%，占我国外贸进出口总值的49.1%。农产品进出口1.04万亿元，增长9.3%，占5.2%。同期，劳动密集型产品出口1.99万亿元，增长13.5%，占出口总值的17.8%。原油、天然气、煤炭等能源产品合计进口1.48万亿元，增长53.1%，占进口总值的17.1%。

党中央高效统筹疫情防控和经济社会发展。5月份以来，随着国内疫情防控形势总体向好，各项稳增长政策效应逐渐显现，外贸企业复工复产有序推进，特别是长三角等地区进出口快速恢复，带动全国外贸整体增速明显回升。5月份我国外贸进出口同比增长9.5%，增速较4月份加快了9.4个百分点，6月份增速进一步提升为14.3%。

海关总署相关负责人表示，上半年我国外贸进出口展现出较强韧性，一季度平稳开局，5、6月份迅速扭转了4月份增速下滑的趋势。当前，我国外贸发展仍面临一些不稳定不确定因素，保稳提质还面临不少压力。但是也要看到，我国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变。随着国家稳经济一揽子政策措施的落地见效，复工复产有序推进，我国外贸仍有望继续保持稳定增长，促进外贸保稳提质仍然具有坚实的基础。

《 人民日报 》（ 2022年07月14日 01 版）

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