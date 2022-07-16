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江西加快推进高质量跨越式发展（中国这十年·系列主题新闻发布）

本报记者  郑少忠  杨颜菲
2022年07月16日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　“中国这十年”系列主题新闻发布会江西专场7月15日举行。据介绍，江西深入贯彻落实习近平总书记考察江西重要讲话精神，通过大力实施高质量跨越式发展首要战略，综合实力实现大跨越。十年来，江西全省生产总值年均增长8.4%，经济总量由全国第十九位上升至第十五位，主要经济指标增幅持续保持全国前列，综合科技创新水平指数实现“七连进”。

　　坚持创新发展，培育壮大特色优势产业

　　江西省委书记易炼红介绍，江西大力实施高质量跨越式发展首要战略，扎实推进创新型省份建设，创新实施产业链链长制，培育壮大特色优势产业，深入推进数字经济做优做强“一号发展工程”，充分发挥数字技术的赋能增效作用，深入实施“上云用数赋智”工程，全域构建多元应用场景。

　　如今，江西正加快构建具有江西特色的现代化经济体系。中科院赣江创新研究院等科创平台相继落地，中国稀土集团总部落户赣州，江西连续16年被评为全国综治考评优秀省。江西经济实力、创新能力大幅提升，社会生产力、核心竞争力、发展影响力迈上了新台阶。

　　作为同时毗邻长三角、粤港澳大湾区、海西经济区的省份，江西连南接北、承东启西、通江达海，区位优势明显。江西省委副书记、省长叶建春说，江西主动服务和融入新发展格局，深入推进江西内陆开放型经济试验区建设，全方位提升开放能级和合作层次。

　　江西把铁路、机场、港口等基础设施“硬联通”和网络信息“软联通”作为扩大开放的先导工程，不断拓展以航空货运、中欧班列、江海联运、铁海联运为重点的国际物流大通道，十年间，江西省开放水平不断提高，以开放促发展，全省主要经济指标增幅持续保持在全国前列。

　　加快推进高质量跨越式发展，努力描绘好新时代江西改革发展新画卷。十年来，江西省生产总值年均增长8.4%，总量由2012年的全国第十九位前移至第十五位。

　　促发展惠民生，改革发展成果由人民共享

　　易炼红说，江西坚持以人民为中心的发展思想，千方百计促发展、惠民生、保稳定，让改革发展成果更多更公平惠及全省人民。

　　江西坚决打赢脱贫攻坚战，全面推进乡村振兴战略，人民群众获得感幸福感安全感全面提升。全省25个贫困县全部摘帽、3058个贫困村全部退出，居民人均可支配收入提前一年实现比2010年翻番，与全国同步全面建成小康社会。

　　江西着力推动赣南等原中央苏区振兴发展，让老区人民过上幸福的好日子。十年来，赣南革命老区旧貌换新颜：脱贫攻坚取得全面胜利，239.8万建档立卡贫困人口全部脱贫；主要经济指标增速持续高于全国、全省平均水平，54个苏区县GDP全部实现翻番；全面迈入高铁时代，高速公路通车里程十年增长一倍。

　　不断保障和改善民生。十年来，江西用于民生方面的支出超3.9万亿元，占财政总支出比重稳定在80%左右，办好了一批又一批老百姓的急事难事烦心事。人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

　　既要自然生态优良，更要政治生态清朗

　　开窗见绿，推门见景。这十年，江西坚持生态优先，推动城乡环境实现大改善。江西省国家森林城市、园林城市实现设区市全覆盖。2021年，江西省森林覆盖率63.1%，位居全国第二；江西省空气优良天数比例96.1%，国考断面水质优良率95.5%，生态环境质量保持在全国前列。

　　叶建春介绍，近年来，江西纵深推进国家生态文明试验区建设，打造美丽中国“江西样板”迈出坚实步伐。

　　国家生态文明试验区建设35项改革经验和制度成果落地，在全国率先出台省级国土空间生态修复规划，在全国率先发布推行河湖长制地方标准，形成以五级河湖林长制为核心的全要素监管体系，山水林田湖草保护修复、海绵城市建设试点走在全国前列。

　　绿色转型发展成效明显。江西在全国率先出台建立健全生态产品价值实现机制实施方案，制定实施生态系统生产总值核算技术规范等省级地方标准，绿色产业体系加快形成，生态农业、中医药和大健康产业、生态旅游产业等不断发展。

　　既要自然生态优良，更要政治生态清朗。

　　江西深入推进全面从严治党，坚持严的主基调不动摇，加大正风肃纪反腐力度；加强基层党组织建设，完善干部选育管用机制；持续深化整治形式主义、官僚主义，严肃查处了一批违纪违法案件，全省政治生态更加清朗。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月16日 03 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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