宁波海关：

我在澳大利亚留学，现即将毕业归国回家。我在国外养了一只宠物猫，想要携带它一同入境，但对入境的检疫政策不是很了解。请问携带宠物入境都需要办理哪些手续呢？

读者 李女士

李女士：

您好！携带入境的活动物仅限犬或者猫（以下称“宠物”），并且每人每次限带1只。携带宠物入境的，携带人应当向海关提供输出国家或者地区官方动物检疫机构出具的有效检疫证书和狂犬病疫苗接种证书。宠物应当具有电子芯片。

来自于指定国家或地区的宠物入境需提供的资料

（一）指定国家或地区包括新西兰、澳大利亚、斐济、法属波利尼西亚、美国夏威夷、美国关岛、牙买加、冰岛、英国、爱尔兰、列支敦士登、塞浦路斯、葡萄牙、瑞典、瑞士、日本、新加坡、中国香港、中国澳门。

（二）来自上述国家或地区携带入境的宠物，应提供有效的输出国家或地区官方出具的检疫证书和疫苗接种证书，并植入有效电子芯片，经现场检疫合格后，予以放行。

（三）宠物须在抵境之前14日内，接受输出国家或地区官方机构进行的动物卫生临床检查，确保没有感染《中华人民共和国进境动物检疫疫病名录》中所列包括狂犬病在内的相关动物传染病、寄生虫病。宠物随附的官方检疫证书须包括以下内容：

（1）宠物资料（包括品种、学名、性别等）；

（2）植入芯片的编号、日期和植入部位；

（3）动物卫生临床检查结果与日期。

哪些情况需要30天隔离检疫

（一）仅未植入芯片的来自指定国家和地区的宠物。

（二）无法提供中国海关采信检测结果实验室出具的狂犬病抗体检测报告或未植入芯片情况中的一种或两种（包括无法提供或提供材料不合格）的宠物。

（三）现场临床检查发现动物传染病、寄生虫病症状的宠物。

具备进境宠物隔离检疫条件的口岸

北京首都机场、北京西站、上海虹桥国际机场、上海浦东国际机场、上海火车站、上海国际客运中心、吴淞口国际邮轮码头、乌鲁木齐地窝堡国际机场、阿拉山口、广州白云国际机场。

其他注意事项

（一）携带导盲犬、导听犬、搜救犬入境的，具有有效官方检疫证书、疫苗接种证书、电子芯片，相应使用者证明和专业训练证明的，经现场检疫合格的，可以免予隔离检疫。

（二）年老体弱、处于妊娠或哺乳期以及有既往病症的宠物可能不适于运输或隔离检疫，携带者应在咨询本地兽医确保其承受能力后，携带入境并承担相应责任。

（三）隔离检疫期间，宠物原则上不允许被带出隔离场所。

（四）隔离检疫期间，如宠物出现异常健康状况，海关应及时通知携带人。经携带人申请，海关可以允许宠物诊疗机构进入指定隔离场所的指定区域诊疗；相应诊疗项目无法在指定隔离场所内完成的，宠物在满足诊疗条件和海关监管要求的机构实施诊疗，海关对诊疗过程实施监督。

（宁波海关卫生处综合科副科长金东新 宁波海关所属机场海关三级主办李淑琳）

(责编：白宇、赵欣悦)