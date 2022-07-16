人民网北京7月16日电 （记者车柯蒙）大规模增值税留抵退税政策实施以来，国家税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局等六部门密切协作，常态化打击骗取留抵退税违法犯罪行为，有力保证了政策落准落稳。

今年4月份以来，全国税务系统在各级公安、检察、海关、人民银行、外汇管理等部门的大力支持下，坚持“快退税款、狠打骗退、严查内错、欢迎外督、持续宣传”五措并举，深化部门协作、增强工作合力、强化打击震慑，更加迅速有力打击骗取留抵退税违法犯罪行为。4月1日至7月12日，全国已查实5244户企业存在骗取或违规取得留抵退税问题，累计挽回留抵退税及其他税款损失84.56亿元。其中，查实骗取留抵退税企业1953户，挽回留抵退税及其他税款损失45.25亿元。在查实的案件中，六部门联合查处虚开骗取留抵退税团伙134个，检查涉嫌接受虚开骗取留抵退税企业474户，抓捕犯罪嫌疑人1246人，查处黑中介15个。

记者了解到，7月11日，六部门印发通知，部署加大狠打骗取留抵退税力度的具体措施。7月14日，六部门联合打击虚开骗税领导小组召开联合打击骗取留抵退税第二次工作交流推进会，进一步传达学习贯彻党中央、国务院部署要求，交流前期打击骗取留抵退税工作情况和经验做法，部署下步工作，坚决不让留抵退税“红包”落入不法分子“腰包”。

会议要求，各级六部门要认真落实六部门打击虚开骗税领导小组部署要求，落细加大狠打骗取留抵退税力度的各项具体措施，进一步彰显更强更有力的联合打击震慑。一是聚焦打击重点。重点聚焦团伙式、跨区域、虚开发票骗取留抵退税违法行为，集中优势力量，重拳出击、严惩不贷。二是突出精准高效。进一步拓展共享数据范围，顺畅数据交换渠道，发挥大数据优势，提高各部门信息整合和情报分析技术水平，实现精准打击。三是坚持分类施策。对守法经营的企业，坚持无风险不打扰。对非主观故意违规取得留抵退税的企业，约谈提醒，促其整改。对恶意造假骗取留抵退税的企业，依法从严查办，按规定将其纳税信用直接降为D级，采取限制发票领用、提高检查频次等措施，同时依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。四是强化曝光震慑。分层级、不间断地开展典型案件曝光。五是开展联合督办。选择部分地区调研督导联合狠打工作，选取部分团伙式、跨区域、虚开发票骗取留抵退税的重点案件联合挂牌督办，始终保持严查狠打骗取留抵退税的高压态势。

会议强调，各级六部门要认真落实《关于做好常态化打击虚开骗税违法犯罪工作的指导意见》，在联合选案、案件查办、案件移送等方面密切协作，加强跨地区联动协作、部门间协同配合和工作沟通交流推进，充分发挥联合打击机制的聚合效应，不断提升打击骗税的综合效能，确保严查狠打骗取留抵退税工作取得更多更大成果。

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