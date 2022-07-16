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税务总局公布5起骗取留抵退税案件

2022年07月16日09:02 | 来源：人民网
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人民网北京7月16日电 （记者车柯蒙）为确保大规模增值税留抵退税政策落准落好，税务部门发挥六部门联合打击机制作用，从严从快加大打击骗取留抵退税工作力度，严查重处骗取留抵退税违法犯罪行为。7月15日，税务总局曝光5起骗取留抵退税案件。包括3起团伙式骗取留抵退税案件，2起骗取留抵退税数额较大案件。其中，既有骗取留抵退税的同时骗取出口退税的案件，又有利用中介公司骗取留抵退税案件，还有税务部门依法对骗取留抵退税的企业近3年各项税收缴纳情况进行全面检查发现其偷税的案件。

广东查处一起虚开团伙骗取留抵退税及出口退税案件。近期，广州市税务稽查部门根据分析线索，联合公安经侦、海关、人民银行和外汇管理等部门依法查处一起骗取留抵退税及出口退税团伙案件。经查，该团伙控制多家企业对外虚开增值税专用发票价税合计7.78亿元，涉嫌骗取出口退税6000余万元，税务稽查部门已查实该团伙控制的多家企业利用虚开发票虚增进项税额骗取留抵退税64.83万元的违法事实，正对其他涉嫌利用虚开发票骗取留抵退税的企业开展深入检查。目前，公安经侦部门已抓获犯罪嫌疑人52人。

浙江查处一起虚开团伙利用中介公司骗取留抵退税案件。近期，杭州市税务稽查部门根据分析线索，联合公安经侦部门破获一起虚开发票团伙利用中介公司骗取留抵退税案件。经查，该团伙通过成立某中介财务公司，利用其代理记账及代开发票便利收集相关信息，在没有实际交易的情况下，控制多家企业对外虚开增值税专用发票价税合计4.47亿元，税务稽查部门已查实该团伙控制的下游企业利用虚开发票虚增进项税额骗取留抵退税27.27万元的违法事实，正对其他涉嫌利用虚开发票骗取留抵退税的企业开展深入检查。目前，公安经侦部门已抓获犯罪嫌疑人22人。

湖南查处一起虚开团伙骗取留抵退税案件。近期，怀化市税务稽查部门根据举报线索，联合公安经侦、人民银行等部门依法查处一起团伙虚开增值税专用发票骗取留抵退税案件。经查，该团伙控制多家企业虚开增值税专用发票，税务稽查部门已查处并依法追回下游受票企业利用虚开发票虚增进项税额骗取留抵退税5.18万元，通过异地联动成功阻断受票企业留抵退税1085万元，正在对其他涉嫌利用虚开发票骗取留抵退税的企业开展深入检查。目前，公安经侦部门已抓获犯罪嫌疑人15人。

厦门查处一起批发零售企业骗取留抵退税案件。近期，厦门市税务局第一稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处了福建港发酩品荟酒业有限公司骗取增值税留抵退税案件。经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税333.22万元。税务稽查部门依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。

西藏查处一起商贸企业骗取留抵退税案件。近期，拉萨市税务局稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处了西藏欧莱凯家居贸易有限公司骗取增值税留抵退税案件。经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税247.85万元。税务稽查部门依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。同时，税务稽查部门依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，发现该公司偷税56.01万元。税务稽查部门依法追缴该公司偷税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款、加收滞纳金。

记者了解到，下一步，税务部门将认真贯彻落实党中央、国务院关于打击骗取留抵退税工作的决策部署，发挥六部门联合打击机制作用，对骗取留抵退税违法犯罪行为露头就打、严惩不贷，特别是聚焦团伙式、跨区域、虚开发票虚增进项骗取留抵退税等违法犯罪行为，以零容忍的态度坚决予以打击，释放严查重处骗取留抵退税违法犯罪行为的强烈信号，形成打击骗取留抵退税的压倒性态势，护航留抵退税政策精准落地。

(责编：郭思邈、吕骞)

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