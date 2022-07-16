人民网北京7月16日电 （记者杜燕飞）记者从中国化学工程集团获悉，作为天辰泉港新材料产业园重点项目之一，中化学天辰泉州60万吨/年环氧丙烷项目日前启动建设，将带动泉州纺织服装、高端鞋材、管道线缆等一批关联行业发展，加速构建“油头-化身-纺尾”的石化链条。

据介绍，中国化学工程集团所属天辰公司（以下简称天辰公司）投资150亿元的天辰泉港新材料产业园，落地泉港石化园区，是泉港区近年来落地的最大石化产业项目，将建设60万吨/年环氧丙烷、20万吨/年尼龙66、10万吨/年尼龙12等项目，建成后产值有望达210亿元。

此前，天辰公司还与漳州古雷港经济开发区、福化古雷签署了高端聚酰胺项目合作协议。根据协议，三方将共同推动相关产业项目落地实施，促进当地经济发展。

中国化学工程集团与福建省人民政府签署的产业发展合作协议表示，双方将以优质项目建设为重点，开展产业发展合作，共同推动在高端新材料、石化产业链领域合作，打造化工新材料现代产业，推动石化产业发展壮大，打造“央地合作”新典范，助推福建高质量发展。

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