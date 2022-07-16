新华社上海7月16日电（记者潘清）为深入推进设立科创板并试点注册制改革、完善科创板交易制度，上海证券交易所15日发布相关规则和配套业务指南，对科创板做市交易业务作出更加具体细化的交易和监管安排。

2019年1月公布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》提出，在竞价交易基础上，待条件成熟时引入做市商机制。

上交所相关负责人表示，科创板开市3年以来，稳步试点注册制，统筹推进发行、上市、信息披露、交易、退市等基础制度改革，各项制度安排经受住了市场检验。科创板做市商机制的推出是持续完善资本市场基础制度、进一步发挥科创板改革“试验田”作用的重要举措，当前引入做市商机制有助于进一步提升科创板股票流动性，增强市场韧性，更好推进板块建设。

在向市场公开征求意见的基础上，上交所15日发布并施行《上海证券交易所科创板股票做市交易业务实施细则》和《上海证券交易所证券交易业务指南第8号——科创板股票做市》。《实施细则》共5章28条，主要内容包括：

明确做市服务申请与终止。科创板股票做市服务申请采用备案制，取得上市证券做市交易业务资格的证券公司经向上交所备案可为具体的科创板股票提供做市服务；

明确做市商权利与义务。做市商开展做市交易业务应符合上交所关于做市指标的相关要求。上交所定期对做市商进行评价，对积极履行义务的做市商给予适当减免交易费用等措施；

明确做市商监督管理。做市商应当健全风险管理和内部控制制度，建立风险防范与业务隔离机制，确保合规有序开展做市交易业务。

上交所相关负责人表示，下一步将在中国证监会指导下，积极推进科创板做市商机制相关工作，持续推动科创板市场高质量发展。

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