中新网海口7月16日电(刘伟 肖明葵 周海龙)海南自贸港海口新海滚装码头客运综合枢纽项目(以下简称新海枢纽项目)主体结构建设近期完工。承建方中交四航局16日介绍，项目正进行玻璃幕墙安装以及金属屋面铺设等工作，预计2022年底竣工，项目建成后将成为全国规模最大港口客滚综合枢纽。

新海枢纽项目于2020年10月1日开工建设，为琼州海峡港航一体化的重点推进项目和海南自贸港封关运作的重要配套设施，项目总用地面积56万平方米，客运综合枢纽总建筑面积8.32万平方米。

“新海客运枢纽未来将打造成为海南自贸港的‘门户港、形象港’，建成后旅客年通过人次可达3500万，车辆年通过辆次可达320万。”中交四航局新海枢纽项目指挥长杨文杰介绍，届时将实现游客过海“零换乘”，大大提高海口新海港的服务水平，并辐射带动周边旅游、文化和商业配套服务的发展，助力海南自由贸易港建设。

新海枢纽项目是中交集团大体量客运枢纽项目的代表性工程，建设内容包含综合交通枢纽、停车楼、附属建筑、地下建筑、高架桥及匝道工程等，具有综合性、交叉性、技术性强，协调难度大等特点。

为打造海南自贸港的“门户港、形象港”，中交四航局在钢结构网架、管线布设、玻璃幕墙安装等工艺展开技术攻关，运用BIM技术进行立体建模，应用于项目施工生产全过程管理，大力推进标准化、精细化、信息化、智慧化的“新基建”。项目建设团队遵照“策划先行、样板引路”的工作思路，将创优工作贯穿项目建设全过程。

(责编：赵欣悦、白宇)