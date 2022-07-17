《国家公路网规划》发布，总规模增加约6万公里——
便捷路网通全国（经济新方位）
路网总规模约46.1万公里，高速公路网整体覆盖范围延伸至城区人口10万以上的市县……7月12日，《国家公路网规划》（以下简称《规划》）正式对外公布，路网局部优化、韧性增强。
“加快构建现代化高质量国家公路网，通过畅通‘大动脉’，完善‘微循环’，国家公路网服务能力和运行效率得到大幅提高，将进一步促进产业链供应链畅通运转，更好发挥对产业发展的支撑作用，助力筑牢国民经济循环底盘。”国家发展改革委基础设施发展司副司长周小棋说。
高速公路净增里程约2.6万公里，普通国道净增约3.4万公里
基础设施是经济社会发展的重要支撑。1981年，《国家干线公路网（试行方案）》明确国道由“12射、28纵、30横”共70条路线组成，总规模约11万公里。相对完善的路网体系规划，有效引导了公路建设投资方向，为集中建设国家干线公路奠定了基础。
上世纪90年代实施的《“五纵七横”国道主干线系统规划》，规划“五纵七横”国道主干线总里程约3.5万公里。
2013年5月，《国家公路网规划（2013年—2030年）》印发，提出到2030年，我国国家公路网总规模约40万公里。我国公路发展取得举世瞩目的成就，截至2021年底，国家高速公路建成12.4万公里，基本覆盖地级行政中心；普通国道通车里程达到25.8万公里，基本覆盖县级及以上行政区和常年开通的边境口岸。
“在科学规划的指导下，国家公路网实现快速发展，总体适应了经济社会发展需要，有力支撑了国家重大战略实施。”国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，目前国家公路网的规划与建设仍存在一定差距。例如，主通道能力存在不足、城市群都市圈区域网络不够完善、路网覆盖深度不充分等。
本次《规划》提出，国家公路网规划总规模约46.1万公里，由国家高速公路网和普通国道网组成。其中，国家高速公路网约16.2万公里，由7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线，以及6条地区环线、12条都市圈环线、30条城市绕城环线、31条并行线、163条联络线组成，未来建设改造需求约5.8万公里，其中含扩容改造约3万公里。普通国道网约29.9万公里，由12条首都放射线、47条北南纵线、60条东西横线，以及182条联络线组成，未来建设改造需求约11万公里。
据介绍，与2013年版相比，此次国家公路网规划总规模增加了约6万公里。其中国家高速公路主骨架没有变，净增里程约2.6万公里，主要是增设了12条都市圈环线、11条并行线和58条联络线，调整了6条既有规划路线走向。普通国道净增里程约3.4万公里，主要增设了101条联络线，调整了41条既有规划路线走向。
城区人口10万以上市县的县级行政中心30分钟上高速公路
据介绍，《规划》面向国家现代化建设需要，重点围绕支撑构建新发展格局、新型城镇化、高水平对外开放等国家重大战略，对国家公路网布局进行优化和完善。
支撑构建新发展格局，优化提升供给。《规划》以服务区域重大战略、区域协调发展战略、主体功能区战略为指向，以国家综合立体交通网主骨架为重点，进一步提升区域间、城市群间国家高速公路通道能力和服务水平，实现区域间、城市群间“多通道联系”，交通繁忙、城镇密集、人口集中地区“重要通道多路线”，空间联系更加高效，为促进国民经济良性循环、构建新发展格局提供重要保障。
服务新型城镇化战略，完善路网布局。《规划》增强城市群国家公路网络的便捷性和可靠性，有力支撑城市群内部2小时交通圈构建；着力完善特大、超大城市国家公路网络，增设都市圈环线高速公路，增强特大、超大城市辐射带动作用，高效服务都市圈1小时通勤需求。加强中小城市和县城对外联系，实现全国市地级行政中心和城区人口10万以上市县的县级行政中心30分钟上国家高速公路、所有县级行政中心15分钟上普通国道，便捷服务基本覆盖全国。
服务推进国家高水平对外开放，促进互联互通。《规划》进一步加强了国家公路对陆路边境口岸的连通，实现国家公路全面连接陆路边境口岸，进一步支撑强化了西部陆海新通道，显著提升了六大经济走廊内交通基础设施互联互通水平，实现了国家公路对亚洲公路网境内路段全面覆盖，与东北亚、中亚、南亚、东盟间形成多条便捷的公路国际运输大通道，“硬联通”基础更加牢固，支撑“一带一路”建设更加有力，为构建形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局提供坚强保障。
到2025年，国家公路网既有省际瓶颈路段基本消除
据介绍，《规划》提出到2035年的发展目标，并明确了“十四五”时期国家公路的建设重点。
国家高速公路方面，优先打通主线和省际待贯通路段，实现“71118”国家高速公路主线基本贯通；实施京沪、京港澳、长深、沪昆、连霍等国家高速公路主线拥堵路段扩容改造，提高主要公路通道的通行能力。
普通国道方面，优先打通G219和G331等沿边国道，实现等外及待贯通路段基本消除；稳步推进出疆入藏战略骨干通道建设，提质改造川藏公路G318线；推进城市群地区拥堵路段和城镇过境路段改造；继续推进低等级路段升级改造，到“十四五”末，实现东中部地区普通国道基本达到二级及以上标准，西部地区普通国道二级及以上公路比重达70%。
“要以位于国家区域重大战略和区域协调发展战略以及城市群、都市圈、欠发达地区、边境地区、革命老区范围内的省际瓶颈路段建设为重点，持续破除国家公路省际瓶颈制约。到2025年，国家公路网既有省际瓶颈路段基本消除。”交通运输部综合规划司副司长王松波说。
“十三五”以来，我国公路建设投资占GDP比重约为2.4%，其中国家公路建设投资占公路建设投资的比例基本稳定在36%左右。周小棋介绍，未来建设任务仍然繁重，国家公路建设对于拉动有效投资将继续发挥关键作用。
《 人民日报 》（ 2022年07月17日 02 版）
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