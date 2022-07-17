贵州省龙里县——
用好区位优势 提升县域实力（走进县城看发展）
37岁的王琴是贵州一家科技公司的员工。2016年，企业在贵州省龙里县投产，王琴成为第一批员工，“每个月能赚到5000元左右的工资，还有五险一金。”
在邻近的贵州永吉盛珑包装有限公司内，工人正在组装酒盒。“我们现在有500多名员工，按计划，用工需求还得翻一倍。”公司总经理梅桂阳说。
“有产业才有就业。”龙里县工信局副局长张琚平介绍，贵州龙里经济开发区目前入驻企业917家，就业人数超过1.7万人，“县里相关部门成立了劳务公司，帮助群众和企业对接。”
地处黔中腹地的龙里县距省会贵阳市中心28公里，4条铁路过境，2条高速横贯东西，四通八达的路网连接着龙里与贵阳及周边省市。作为黔中城市群核心区，龙里县区位优势突出，县城发展活力十足。
近年来，龙里瞄准建成千亿级重点工业园区目标，规划建设龙里高新技术产业园、龙溪新型工业园和元宝新型工业园3个园区。在贵州恒力源集团刺梨汁生产基地，装着刺梨汁的大卡车驶出，开往省内各地。集团办公室主任林能明介绍，龙里建立“企业特派员制度”，由特派员与政府部门打交道，为企业办理各类行政手续，自己只负责抓生产，搞建设。
“区位优势得天独厚，营商环境持续优化，这几年不少企业落户龙里，有的还将总部直接搬进了工业园区。”张琚平说，“我们鼓励企业吸引上下游配套产业入驻，完善产业链。目前已初步形成生态特色食品、健康医药、装备制造、新型建材四大支柱产业。”
工业化推动了城镇化。张琚平介绍，工业园区相当于一座新城，里面不仅工业基础设施完备，生活设施也齐全。在街边，超市、饭店随处可见，许多企业还建起员工之家，供员工休闲娱乐。
依托便利的交通，老城区的公共服务也辐射到了工业园区。周末，在高新技术产业园上班的陈杨常到老城区与朋友小聚，骑车20来分钟便能到老县城。
从龙里县城出发，在贵龙大道上行驶20分钟，来到位于谷脚镇的一家养老公寓。一楼活动室里，87岁的邓时和老人正靠在沙发上看电视剧。
邓时和是贵阳市的退休干部，今年3月，在考察多家养老院后，她和老伴选择了这家位于贵阳和龙里中间的地方养老。“这儿环境优美，离贵阳也近，随时都可以回去，子女过来看我们也方便。”
气候、饮食习惯和贵阳相近，加之交通便利，康养产业成为龙里的有力抓手。“我们紧盯群众关切，巩固和提升健康养老产业示范县的各项工作，提供养老等公共服务。”龙里县民政局局长陈明丽介绍。
2021年，龙里县地区生产总值达250.69亿元，跃居黔南布依族苗族自治州第一，增速位居全省第二；常住人口城镇化率提升至59.8%。
《 人民日报 》（ 2022年07月17日 04 版）
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