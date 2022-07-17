7月15日，中国经济“半年报”出炉。上半年，中国国内生产总值同比增长2.5%，其中二季度增长0.4%。国外专家、企业界人士等普遍认为，在国际环境更趋复杂严峻、世界经济增长放缓态势明显、国内疫情多发散发、突发因素超出预期、对经济稳定运行造成严重冲击的背景下，中国经济呈现企稳回升态势，积极变化明显增多，体现了韧性强、潜力大、长期向好的基本特点。随着稳增长一揽子政策措施落地见效，中国经济有望继续保持回升势头。

“再次印证了中国经济韧性强、潜力大、长期向好的基本特点”

“尽管受超预期因素影响，中国经济恢复一度遭到冲击，但是政府稳住了宏观经济大盘。”德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克表示，中国加快推动水利、交通运输等基础设施投资，通过设立3000亿元金融工具支持重大项目建设，稳定增加汽车、家电等大宗消费，密集部署一系列稳外贸举措……中国政府推出稳经济的一揽子措施，政策效应较快显现，二季度经济实现正增长，“这说明中国经济增长内生动力强劲，且极具韧性”。

古巴国际政治研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多表示，在国际形势错综复杂和全球疫情反复的背景下，中国经济复苏和发展仍取得了积极成效，这得益于中国加大宏观政策调节力度，以及有效落实各项政策措施，“充分释放了经济的巨大潜力和动能，展现出应对国际局势动荡的韧性和潜力”。

数据显示，中国全国城镇调查失业率连续两个月下降，上半年货物贸易进出口总额同比增长9.4%，全国固定资产投资（不含农户）同比增长6.1%……“这些数字体现了中国高效统筹疫情防控和经济社会发展，将疫情防控对经济社会发展的影响降到最低，再次印证了中国经济韧性强、潜力大、长期向好的基本特点。”泰国正大管理学院中国—东盟研究中心主任汤之敏表示。

肯尼亚经济学者贝亚特丽斯·马蒂里—迈索里认为，中国拥有庞大的中等收入群体，坚定实施扩大内需战略，着力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，确保了中国经济的可持续发展。

“外资企业普遍看好在华发展前景”

今年上半年，众多跨国公司继续看好中国经济前景，增加投资的消息不断传来——

2月，美国霍尼韦尔公司与东华能源股份有限公司联合宣布，将在广东省茂名市建设年产量达100万吨的可持续航空燃料生产基地；

5月，欧莱雅集团宣布在中国市场设立首家投资公司——上海美次方投资有限公司，落户上海市奉贤区东方美谷核心区内的临港南桥科技城；

6月，总投资420.7亿元的中沙古雷乙烯项目正式落地福建省古雷开发区，进入开工建设阶段……

今年前5个月，中国吸收外资877.7亿美元，同比增长22.6%。从来源地看，韩国、美国、德国实际对华投资分别增长52.8%、27.1%、21.4%。

“中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有变，超大规模的国内市场优势没有变，外资企业普遍看好在华发展前景。”专业服务机构毕马威亚太区主席陶匡淳表示，近年来，科技创新成为中国经济高质量发展的重要驱动力，“外资企业在参与中国开放和创新发展的过程中，实现了合作共赢”。

“全球资本仍像过去一样相信中国。”俄罗斯卫星通讯社报道说，外国机构投资者正加大对中国人工智能、智慧城市和自动驾驶方面的投资。摩根大通、淡马锡等都在计划扩大对华投资。淡马锡公司称，将增加对有前景的中国科技的投资，重点放在半导体、大数据、人工智能上。这些方向也是中国“十四五”规划的优先事项。

“中国是一个潜力巨大的市场，作为全球领先的化工公司，我们离不开它。”德国化工巨头巴斯夫首席执行官布鲁德穆勒日前表示。

不少在华外国商会发布的报告也透露出跨国企业对中国经济长期向好的坚定信心——

中国美国商会5月发布的白皮书称，多数受访者认为，要成为全球赢家，在中国市场保持竞争力至关重要。该商会6月底发布的调查显示，大部分受访者表示，公司已恢复了部分或全部业务，供应链问题得到缓解，比5月调查结果上涨了26个百分点。

中国新加坡商会7月初发布的调查显示，72%的受访者对中国接下来3年的商业环境抱有信心，其中41%的受访者“非常有信心”，13%的受访者“极其有信心”。

中国英国商会前主席斯蒂芬·林奇认为，在华英国企业对中国经济感到乐观。中国日益增长的中等收入群体让英国企业相信，植根中国市场、成为中国经济的组成部分，就是双赢的选择。

“推动经济持续恢复具备较多有利条件”

“中国市场发展潜力巨大，古巴和中国应扩大合作，实现共赢。”雷加拉多认为，凭借有效的政策措施和长期积累的经验等，中国经济将保持良好的复苏势头。随着产业链供应链有序恢复，中国与其他国家的经济联系将更加紧密，这将为中国对外经贸发展营造有利的外部环境。

英国英中贸易协会日前在伦敦举办了2022年中国消费者大会，与会嘉宾对中国经济中长期发展前景持乐观态度。英中贸易协会首席执行官安德鲁·西顿认为，中国庞大的市场、不断增长的消费群体和蓬勃发展的数字市场等，都为其经济发展注入了动力。安可咨询公司上海办公室总经理鼎杰夫认为，在中国长期投资的企业都将受益于中国经济的稳步增长。

汤之敏预计，中国政府将继续采取积极的财政政策、结构性而非“大水漫灌”的货币政策，同时加大对基础设施建设和制造业投资，继续提振居民消费、稳定就业，使全年经济增长实现既定目标。

陶匡淳认为，随着一系列稳经济政策的实施，中国基础设施建设投资有望加快推进，在出口韧性较强的带动下，制造业投资也将保持平稳发展。

韩国中国经营研究所所长朴胜赞表示，中国经济二季度实现正增长十分不易，从各项数据来看，上半年中国基础设施投资增速加快，大宗商品消费显著回升。下半年，出口将进一步带动中国经济增长。“中国宏观政策调节工具丰富，推动经济持续恢复具备较多有利条件。随着各项政策措施的稳步推进和实施，相信中国经济将继续回升，并运行在合理区间。”

（本报北京、柏林、墨西哥城、曼谷、华盛顿、伦敦、首尔7月16日电 记者俞懿春、曲颂、花放、谢佳宁、刘慧、李志伟、邢雪、马菲）

《 人民日报 》（ 2022年07月17日 03 版）

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