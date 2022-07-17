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大有可为的土地  充满希望的田野（新跨越 新期待）

 孟海鹰
2022年07月17日08:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　十年前，我在吉林市昌邑区大荒地村驻村蹲点采访，早上5点钟跑到田里看庄稼收割。

　　当时60多岁的彭元亮活干得麻利，耐心地教我割起稻子来，可我腰都累酸了，镰刀就是不听使唤。坐在地头休息时，老彭感慨：“种了一辈子地，或许这是我们最后一年自己割稻子了。以后机收普及，用不着这么辛苦收稻子喽。”那一年，大荒地村已开始推行土地集体统筹，公司化经营，集约化耕种。

　　如今，这个因大片荒草甸子得名的大荒地村早已成为大粮仓，村民生活富裕，优质稻米销往全国。每到丰收时节，田里跑着的农机很快就能让稻米颗粒归仓。

　　去年在四平市卢伟农机农民专业合作社采访，我看到一台台大型机械轰隆隆开上广袤的田野，场面让人振奋。“天上飞的、地上跑的，都成了种田的好帮手，我们穿着皮鞋就把田种了。”前些年，有眼光的卢伟在当地率先成立农机合作社。如今，科技种田上他依然走在前面，还与科研院所合作，试水“智慧种地”。

　　时代潮流，浩浩荡荡。和着强劲的时代脉搏，把握规律性、富于创造性，敢闯敢试，不懈奋斗，人生就能不断出新出彩，生活就能更美更富。

　　这些年，我还采访过不少返乡创业的大学生、把论文写在大地上的科研工作者，正是每个人的努力汇聚起磅礴的力量，在黑土地上不断书写新的传奇：吉林省保护性耕作面积居全国第一，主要农作物耕种收综合机械化率达到92%，粮食总产量跨上800亿斤台阶。

　　在卢伟农机农民专业合作社展示厅最醒目的位置，挂着一幅让我印象深刻的字：大有可为的土地，充满希望的田野。这是滚烫的期望，更是可触的现实。梦想不是等出来，而是拼出来、干出来的。白山松水正在“全面振兴全方位振兴”鼓舞下勇毅前行，焕发无限生机。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月17日 06 版）

(责编：孙红丽、杨迪)

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