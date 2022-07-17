记者 张翼

原标题：上半年海关税收入库增长12.2%

记者16日从海关总署获悉，今年以来，党中央统筹疫情防控和经济社会发展，国内生产需求逐步恢复向好，外贸进口增长，为海关税收增长提供了有力支撑。原油、天然气等国际大宗商品价格高位运行带动海关税收增长。全国海关统筹通关便利与依法科学征管，量质效并举，上半年税收入库11653亿元，同比增长12.2%。

全国海关深化税收征管改革，提高企业纳税便利化水平。为促进外贸保稳提质，纾困惠企保市场主体，海关总署相继出台促进外贸保稳提质的十条措施和助企纾困降成本七条措施，服务我国企业出口，推动RCEP等自贸协定红利落地，减让税款523亿元。积极助力企业复工复产，免除1.46万家加工贸易企业内销缓税利息4753万元。对因疫情导致经营困难等无法按期缴税以及主动披露补税的655家企业减免滞纳金1.7亿元。落实各项进口降税政策减税448亿元。

与此同时，全国海关坚持“以打促税”，切实维护贸易秩序，组织开展打击走私“国门利剑2022”联合行动，整治粤港澳海上跨境、离岛免税套代购、水客、成品油、农产品、跨境电商等重点渠道、重点商品走私，营造公平公正的外贸环境。立案侦办涉税走私犯罪案件1295起，案值246.8亿元，涉嫌偷逃税款36.5亿元。

(责编：孙红丽、杨迪)