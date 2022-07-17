记者 陈晨

原标题：华北地区河湖生态环境复苏夏季补水完成

水利部消息显示，历时一个多月的华北地区河湖生态环境复苏2022年夏季行动近日结束，累计补水9.68亿立方米，完成计划补水量的134.3%，置换12.68万亩沿线地下水农灌区，唐河、沙河等常年干涸河流实现全线贯通，独流减河、子牙新河、漳卫新河实现贯通入海，夏季补水任务圆满完成。

此次行动是深入贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，推进华北地区河湖生态环境复苏和地下水超采综合治理的重大举措，是充分发挥南水北调工程综合效益、支撑京津冀协同发展战略、回应人民群众对优美生态环境热切期盼的具体行动。

据介绍，此次行动补水水源构成多、补水线路长、涉及范围广，涉及5条补水线路，19条补水支线，39条（个）补水河湖，丹江口水库、密云水库、岳城水库、于桥水库等12个水库参与补水，南水北调中线11个退水闸、分水口参与调度，南水北调中线补水达2.13亿立方米，京津冀当地水库补水达7.06亿立方米，均超额完成补水计划。此次补水推进了华北地区地下水超采综合治理，累计置换约12.68万亩耕地的地下水灌溉用水，有效压减超采区地下水开采量，补水沿线地下水亏空得到回补。华北地区河湖生态环境得到有效改善，唐河、沙河等8条白洋淀补水支线全部贯通，大清河白洋淀水系、子牙河水系、漳卫河水系分别经独流减河、子牙新河、漳卫新河贯通入海，入海水量达7842万立方米。华北地区河湖管护有所强化，为保障补水工作全程安全平稳运行，此次补水累计清理垃圾5.4万立方米，清理河障142处，清理违建114处，处理影响过流的施工场地4处，沿线各省市持续加强工程及补水沿线巡查和管护力度，补水河湖面貌显著改善。

(责编：孙红丽、杨迪)