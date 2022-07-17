记者 马跃华

原标题：落实税费红利 激发市场活力

日前，在厦门市翔安区税务局“专事专岗”团队的高效联审配合下，一笔超55万元的出口退税款在3个工作日内，精准“落袋”厦门瑞丰制面有限公司，大大缓解了企业因原材料涨价以及船运费上涨带来的经营压力。

记者获悉，为切实保障出口企业应享尽享税费政策，该局统筹组建“专事专岗”联合团队，打造出口货物及劳务免抵退核准全链条联动配合机制，确保退税办理升级提速。

今年来，为减轻疫情对经济发展的影响，厦门翔安区税务局积极主动采取各种举措，以最快速度推动政策直达快享、以最大力度助企纾困解难，以最大广度覆盖市场主体，全力以赴确保新的组合式税费支持政策落地，为企业有效减轻了资金压力，激发了市场主体活力，推动了地方经济发展。

“联合党委”助推

厦门中宏船务有限公司是一家以沿海及内河货运业务为主的船运企业，受疫情的冲击，企业订单数量受到影响，加上燃油费用的持续上涨，企业的资金周转面临较大压力。

在翔安区税务局和金海街道办事处联合走访辖区企业的过程中，税务干部了解到厦门中宏船务有限公司适用增值税留抵退税政策，及时对公司财务人员进行了辅导，很快公司账户上就收到了636万元的留抵退税款，为公司资金运转缓解了压力。

厦门中宏船务有限公司财务负责人郭明津说，正是翔安税务和金海街道此次的走访调研及时掌握了公司情况，给予公司税收政策辅导和支持，给公司发展送来了“及时雨”。

据了解，翔安区税务局立足国家税务总局“纵合横通强党建”工作要求，结合厦门市“近邻党建”工作特色，积极牵头发起构建翔安区三创中心楼宇近邻“大党委”运行机制，首批吸纳翔安新城片区指挥部、金海街道办事处、金海派出所等多家政务单位与翔发集团、建发城建等大型国企共7家基层党组织，形成新型楼宇近邻党建工作体系，进而形成组织优势、服务资源、服务功能最大化，通过“联合党委”凝聚合力，进一步助推退税减税政策落实落细。

“税收专席”靠前

位于厦门市翔安区的天福天美仕产业园区，创立者李世伟来自台湾。2006年李世伟只身来厦门创业，十余年间，得益于厦门良好的税收营商环境及便捷的城市配套，李世伟的“朋友圈”越来越大。

受疫情影响，园区很多企业都出现了生产成本提高、订单减少、销售渠道收窄等问题，有的甚至连支付租金都捉襟见肘。李世伟告诉记者，为了减轻企业资金压力，2021年天福天美仕还主动减免了园区企业全年近200万元的租金。

翔安区税务局了解情况后，迅速安排干部上门辅导企业申请享受困难减免优惠政策。李世伟给记者算了一笔账，“仅去年的房产税、城镇土地使用税退税就有64万多元，今年实施的增值税期末留抵退税政策又有18.79万元的‘真金白银’优惠落袋。在税务部门的减税退税政策扶持下，我们对更好发展更有信心了。”

为更好帮助台胞台企明晰税收政策，厦门市翔安区税务局还联合区台港澳办对辖区228户台企开展政策宣讲，针对企业集中关注的问题汇编《我为台胞台企办实事之税费常见政策答疑50问》，以最贴心的服务打造最优质的“税收专席”。

“定制服务”个性化

“您好，根据相关法律法规，对贵公司所申请出口退税相关业务进行核查。因您仍处于隔离阶段，本次约谈采用线上形式进行。”日前，厦门市翔安区税务局税务干部正与优尼索膜技术（厦门）有限公司外籍法定代表人汉斯利用“互联网+”形式进行外语“线上约谈”。

受疫情影响，今年汉斯从境外来华后便按照防疫要求进行隔离，眼看着公司要申报出口退税，他却因为隔离无法配合前往税务部门进行核查约谈。

在了解到汉斯的特殊情况后，翔安区税务局“护航外贸”党员突击队充分发挥外语专业人才优势，推出外语服务专岗“个性化”定制服务，在严格遵守相关规定的情况下，推出“线上约谈”服务，以视频连线的方式，与汉斯沟通完成出口退税核查，并就近期“六税两费”减免等税费优惠政策进行详细辅导。汉斯表示，“线上约谈”的形式为疫情防控期间企业办税交流提供了新的途径，今年的组合式税费支持政策也为疫情下的企业发展送上了近百万元“真金白银”税惠。

据介绍，除“线上约谈”外，厦门翔安区税务局还推出“一人式”管理服务机制，留抵退税业务从数据清册起点到退税退库终点由税管员落实到底，保质、提速完成留抵退税工作。得益于今年的组合式税费支持政策不断落稳落好，翔安区各类商事主体呈现积极向好发展态势，市场活力进一步得到激发。

(责编：孙红丽、杨迪)