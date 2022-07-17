记者 陈晨

原标题：农产品产地冷藏保鲜设施建设进入“快车道”

记者从农业农村部获悉，农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程实施两年多来，农产品产地冷藏保鲜设施建设进展顺利，取得阶段性成果。围绕农产品主产区、特色农产品优势区，中央财政以“先建后补”的方式共支持2.7万个农民专业合作社、家庭农场和集体经济组织建设产地冷藏保鲜设施，并支持整县推进，新增库容1200万吨以上。

一是设施建设有布局。国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》，对冷链物流网络作出全方位、全链条的规划布局。农业农村部编制印发《“十四五”全国农产品产地仓储保鲜冷链物流建设规划》，提出构建“一个网络、五大支撑”融合联动的产地冷链物流体系。20多个省（区、市）制定了相关规划，形成了上下衔接、统筹推进的“十四五”农产品冷链物流发展规划布局。

二是财政投入有力度。共安排中央财政资金100多亿元支持产地冷藏保鲜设施建设，直接撬动社会资金投入400亿元以上。很多地方财政衔接配套，增加补贴主体、扩大补贴范围、提高补贴比例，成为中央财政的有力补充。

三是工作推进有机制。建立了中央统筹、省负总责、市县抓落实的工作机制。目前，省级农业农村部门基本都成立工作专班。安徽、广东、重庆、四川、甘肃等地建立分管省领导联系机制。天津、山西、江西、山东、湖南等地将项目建设列入领导干部推进乡村振兴战略实绩考核。

四是项目管理有规范。农业农村部办公厅印发《农产品产地冷藏保鲜设施建设管理规范（试行）》，重点对规划编制、申报审批、建设指导、竣工验收、监督管理等内容进行统一规定。省级农业农村部门依据该规范，结合本地实际制定具体实施细则，建立健全上下衔接、分级负责的管理制度，提升项目管理制度化、规范化水平。

五是配套政策有保障。推动各地落实支持冷链物流设施建设的用地用电优惠政策，20多个省（区、市）专门出台本地区落实文件。推动出台金融配套政策，创新产品、优化流程，推动开发“仓储保鲜贷、仓储保鲜—新农保、仓储保鲜—浙里担财农贷”等专属金融产品，累计申贷金额100多亿元。

产地冷藏保鲜设施短板加快补齐，产业链供应链基础不断夯实。项目建设增强农产品产地仓储保鲜、商品化处理和初加工能力，有效降低产后损失，实现择期错季销售，增强主体议价能力和产业抗风险能力，成为供应链的“稳定器”“蓄水池”，成为农民增收的新平台、新渠道。同时，项目建设坚持向脱贫地区倾斜，累计覆盖545个脱贫县，占实际总补贴资金约50%，成为巩固拓展脱贫攻坚成果的有力抓手。

(责编：孙红丽、杨迪)