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水利部启动引江济太水量调度 保障太湖流域供水安全

陈晨
2022年07月17日08:34 | 来源：光明日报
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原标题：水利部启动引江济太水量调度 保障太湖流域供水安全

　　记者16日从水利部获悉，今年6月份以来，太湖流域降雨较常年同期偏少7成以上，特别是梅雨期降雨严重偏少，导致太湖水位持续下降。7月16日10时太湖水位3.16米，较常年同期偏低0.40米，为近20年同期最低。据气象预测，太湖流域未来十天无明显降雨过程，加之持续高温影响，太湖水位将呈持续下降趋势，水体流动性减弱，蓝藻水华风险增加。

　　16日，水利部召开会商会，分析研判太湖流域旱情形势，鉴于当前太湖水位明显偏低且仍呈下降趋势，已达到《太湖流域洪水与水量调度方案》规定的调水启动条件，决定16日16时启动2022年夏季引江济太水量调度。水利部发出通知要求太湖流域管理局和上海、江苏、浙江三省（直辖市）水利（水务）厅（局）密切关注天气变化，加强雨水情监测预报和水工程调度，做好沿程水质的监测和防控，有序开展引江济太调水工作，实现防洪保安全、供水保发展、改善水环境等多重目标；调水期间，若遭遇突发强降雨，预报太湖水位超过调水限制水位时，立即暂停调水，确保防洪安全。

　　为保障太湖水源地供水安全，改善太湖及周边地区水环境，根据引江济太水量调度工作机制，水利部太湖流域管理局会同上海、江苏、浙江三省（直辖市）水利（水务）厅（局）编制了《2022年夏季引江济太调水方案》。一是望虞河常熟水利枢纽实施闸泵联合调度，日引长江水量1000万～1600万立方米，入湖流量为50～100立方米每秒，促进太湖及河网水体流动。二是太浦闸按不低于60立方米每秒向下游浙江、上海等地供水。三是启用望虞河西岸控制工程，避免西岸支流劣质水通过望虞河进入太湖。根据调度预演结果，实施引江济太水量调度，可在确保防洪安全的前提下，改善太湖水环境，增加流域水量供给，满足太湖周边及下游地区用水需求，有效减轻高温干旱影响和损失。（记者 陈晨）

(责编：孙红丽、杨迪)

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