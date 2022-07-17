原标题：“无门槛开店”式诈骗骗取8000多人1.4亿元“辅导费”

新华社南京7月16日电（记者朱国亮）江苏省南京市公安局近日披露一起涉案金额高达1.4亿元的新型网络诈骗案。涉案团伙以“无门槛开店”为诱饵广撒网，继而以辅导开店之名诈骗“辅导费”，甚至还与被害人签合同。警方抽样调查2000多名被害人，仅1人意识到这是诈骗并报警。

据南京市公安局披露的信息，这一团伙以公司化模式运营，下设4个分公司，公司内部又设有推广、销售、教学、运营等部门。涉案团伙先以“无门槛开店”在各网络平台进行推广，吸引被害人在其网站开店，然后再以辅导开店为由，诈骗“辅导费”。“一对一”辅导套餐分白银、黄金、钻石、皇冠等4个等级，价格从4580元至12880元不等。

案件告破后，犯罪嫌疑人交代，公司所谓的金牌教师只有初、高中文化，他们向被害人展示的成功案例也是伪造的。被害人在网上开设的店铺最终多以退店、封店收场。

南京警方介绍，此案作案手段隐蔽，各环节环环相扣，涉案团伙甚至还会与被害人签订制式合同。涉案交易流水达1.4亿元，涉及全国各地被害人共计8000多名。警方抽样调查其中2000多人，发现仅有1人意识到这是诈骗并报警。

今年5月12日，南京警方出动800多名警力，将这个涉案团伙彻底摧毁，抓获犯罪嫌疑人450多人。目前，团伙主要犯罪嫌疑人已被批准逮捕，案件已移交检察机关办理。

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