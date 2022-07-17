吴宇

原标题：上海外贸6月份实现正增长 上半年走出“V”形修复曲线

新华社上海7月16日电（记者吴宇）上海海关16日公布，6月份，随着上海全面恢复正常生产生活秩序，当月上海市进出口（上海企业实施的进出口）和上海口岸进出口（全国各省区市企业通过上海口岸实施的进出口）双双实现正增长，同比增速分别达到9.6%和2.8%，较4月分别大幅回升46.2个百分点和41个百分点，进而带动上半年上海外贸走出一条“V”形修复曲线。

7月7日，浦东国际机场海关关员在停机坪查验登记，严防疫情输入。新华社发（受访对象供图）

据上海海关统计，今年上半年，上海市实现进出口1.88万亿元人民币，同比微降0.6%，占全国进出口总值的9.5%。其中出口7375.4亿元，同比增长4.8%，进口1.14万亿元，同比下降3.8%。

上海海关统计专家表示，今年上半年上海外贸显现韧性，经受住了疫情考验。虽然4月份进出口陡然深度下探，但随着产业链供应链趋于修复，社会运转逐步回归常态，进出口正持续企稳回升，预计下半年有望进一步稳中提速、稳中提质。

统计显示，今年上半年，上海外资和民营两大市场主体保持充沛活力。6月份，上海全市外商投资企业进出口规模较4月份增长近8成，民营企业增长超过5成。上半年，外商投资企业进出口1.16万亿元，同比仅微降0.5%；民营企业更是实现同比4.7%的正增长。

上海综合保税区等开放平台充分发挥高效配置国内外资源、通畅连接国内外市场的功能，实现产业集聚和口岸便利的优势叠加。上半年，上海全市综合保税区实现进出口2784.1亿元，同比增长13.3%，增速比全市总体水平高13.9个百分点，占全市进出口的比重由去年同期的13%提升至14.8%。其中，洋山特殊综合保税区上半年各月进出口均实现了正增长，累计进出口829.8亿元，同比增长26%。

7月7日，洋山海关关员对出口挖掘机实施船边监管。新华社发（受访对象供图）

先进制造业领跑上海出口复苏。上半年，上海市高新技术产品出口占比达36%，比全国平均水平高出8.7个百分点，产业优势地位突出。其中，笔记本电脑、手机等计算机通信产品和电动汽车、锂电池等新能源产品上半年合计出口1074.6亿元，同比增长57.2%，拉动全市出口增长5.6个百分点。6月份，笔记本电脑、手机、锂电池合计出口174.1亿元，同比增长91.7%。

(责编：孙红丽、杨迪)