郭军 孟庆虎 孙国圣

原标题：三伏天珠机城际金海大桥建设者挥汗如雨坚守一线

来自河南南阳市的农民工王德罗饮水降温 中铁大桥局 供图

工人们正在安装吊具 中铁大桥局 供图

中新网珠海7月17日电 (郭军 孟庆虎 孙国圣)7月16日，是今年入伏的第一天，而在中铁大桥局珠机城际金海大桥钢梁架设现场，建设者们顶着烈日坚守一线，挥汗如雨，确保大桥28号墩5号块标准钢箱梁(单块重680吨)异步架设成功。

工人们正在安装吊具 中铁大桥局 供图

记者从中铁大桥局了解到，钢梁异步架设是一项重要的施工工艺，钢梁运输船舶到达工地，首先需要和当地海事部门联系，进行封航，然后进行船舶定位，进入钢梁架设的程序。金海大桥主桥28号墩标准梁架设采用不对称吊装施工方案，即单侧起吊，另一侧采用加水配重的形式，架设顺序为先架设D5号节段钢梁，后架设E5号节段钢梁。

工人们正在钢箱梁内进行高强螺栓施拧 中铁大桥局 供图

D5、E5号钢梁架设均完成对位精调后，开始进行高强螺栓施拧、梁面焊接、斜拉索安装等工序。钢梁异步架设时间长，工序繁琐，由于工作的衔接性，工人们经常早出晚归，中午晚上都是在工地吃盒饭。每节段钢箱梁高强螺栓5828套，其中箱梁内高栓4164套，每天投入工人20余人，施工时间约2至3天。尤其是在钢箱梁里面拧高强螺栓，里面温度高达40度以上。

金海大桥28号墩5号块标准钢箱梁异步架设 中铁大桥局 供图

“虽然项目部采取了在钢箱梁内安装了鼓风机、排风扇等一些防暑降温的措施，但工人们的衣服还是湿了又干，干了又湿。”中铁大桥局五公司珠机城际金海大桥横琴侧工区经理张方全说。

工人们正在钢箱梁内进行高强螺栓施拧 中铁大桥局 供图

(责编：孙红丽、杨迪)