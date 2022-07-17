原标题：夏粮质高价优购销活跃

江苏：多元主体踊跃入市

7月15日，江苏省连云港市灌南县新安镇苏口粮食收购点，前来售粮的农户络绎不绝。“咱家今年种植优质小麦360多亩，出售小麦29万多斤，除去籽种、肥料、人员工资等费用，净挣20多万元。”灌南县新安镇大吴村村民相升文说。

新安镇是灌南县产粮大镇，全镇粮食播种面积9万多亩，今年小麦前期长势普遍较好，粮食质量达国标二等占比超90%。苏口粮食收购点负责人宋小年表示，今年夏粮质高价优，各类收购主体入市积极，收购进度同比明显加快。

江苏省粮食和物资储备部门统计数据显示，截至7月14日，江苏省累计入库小麦169.41亿斤，同比增加3.92亿斤。其中，国有粮食企业商品收购101.69亿斤，同比增加1.4亿斤；其他社会主体商品收购67.72亿斤，同比增加2.52亿斤。截至7月10日，农发行江苏分行累计投放夏粮收购贷款172亿元，同比增加46亿元，其中市场化贷款105亿元，同比增加19亿元；储备贷款67亿元，同比增加27亿元。总体看，江苏夏粮收购进度已达预计收购量80%以上。

科技创新成为保障江苏粮储安全的重要支撑。室外温度已达40℃，而连云港晶谷粮食储备有限公司的粮库内始终保持在15℃以下。“这里面埋着35个测温点，每个点有四层测温线。如果出现虫害、湿度过高等问题，测温点就会报警。”公司负责人高卫东说，通过粮库互联网监测系统，可以实时监测粮堆内部情况及仓内空间环境变化，借助新型储粮技术，高大平房仓粮库可以实现机械通风、谷物冷却、环流熏蒸、粮情测控四位一体，储备粮食储藏周期综合损失率明显降低。

“我们积极实施优质粮食工程，在粮食收储企业推广应用低温储粮、生态储粮等多项技术，推进粮库自动化、智能化管理，实现收好粮更管好粮。”江苏省粮食和物资储备局相关处室负责人介绍。（记者 蒋波）

湖北：技术助力粮储减损

“今年小麦价格好，能卖的我早都卖完了。”7月14日，湖北襄阳枣阳市梁家村村民徐大贵一大早就赶到收粮点，车上的5000多斤新麦，色泽金黄、颗粒饱满。这次的小麦是卖给湖北三杰粮油食品集团有限公司的，徐大贵打理完自家250多亩小麦后，就当起了“粮食经纪人”，为附近农户提供代收割、代干燥、代储存、代销售服务。

“每年夏季，我们都会收储5万多吨本地小麦，用于粮食加工生产，标准仓储能力已经达到15万吨。”湖北三杰粮油食品公司董事长、总经理孙云杰介绍，为确保粮食存储保质，公司不仅从收购源头上严把质量关，还研发出“两段式烘干”技术，“通过高大平仓两段式高水分粮烘干设备，把麦粒的含水量从20多个点急速降到17个点左右，入仓后再利用导热油烘干机将麦粒烘干到保障粮食储藏安全的水分范围内”。

在中储粮襄阳直属库，30多个粮仓整齐排列，粮仓高达9米，储粮容量可观，存储标准更高。“粮仓内壁加装聚乙烯铝板，在粮仓顶部涂上防紫外线涂料，相当于给粮仓穿上了‘隔热服’‘防晒衣’。”中储粮襄阳直属库仓储保管科李强说。

“今年小麦收成好，目前已基本完成收购任务。”襄阳市发展和改革委员会粮食调控科工作人员蒋传谊介绍，截至7月15日，全市累计收购入库小麦46万吨，市场化收购销售占比95%以上。襄阳市入库粮食质量基本达国标二等以上，全市粮食收购贷款信用保证基金发放贷款2亿元，农业发展银行襄阳市分行累计发放粮食贷款6.52亿元，确保夏粮应收尽收。

数据显示，襄阳全市夏粮面积达571.78万亩，同比增加5.43万亩。“襄阳始终坚持科技兴农，坚持产业链思维、融合发展理念，加快推进农业产业化发展，不断提升农业现代化水平。”湖北省委常委、襄阳市委书记王祺扬表示。（记者 董庆森 柳洁）

安徽：备足资金不留缺口

在安徽省滁州市凤阳县小岗村种粮大户程夕兵的农机大院里，铲车来回运送小麦，满载小麦的货车整装待发。“今年小麦又增收了，腰包鼓起来了。”程夕兵看着手机到账提醒高兴地说。

5月底，程夕兵家300多亩小麦开镰；6月底，近19万斤小麦售罄。“卖粮不用到处跑，粮贩直接上门来收。”程夕兵说，今年小麦收购价每斤比去年高出3毛多，小麦销售收入达22万多元，比去年增收6万多元。今年以来，凤阳县农业农机、交通、石油、公安、气象等部门加强协作，组建集麦收作业导向、机械维修、送油到田于一体的后勤服务小组，坚持在抢收一线服务，确保夏粮丰收、农民增收。

据悉，滁州市今年夏收小麦面积509.8万亩，同比增长2.8%，总产量约186.5万吨，比去年增加5.5万吨。按照“有人收粮、有钱收粮、有仓收粮”的要求，滁州市全力做好夏粮收购，提前谋划部署，对夏粮生产、收购形势、价格走势、收购准备等作出细致分析，并成立夏粮收购领导小组和收购专班，制定收购工作预案，让农民“种粮卖得出”。安徽省粮食和储备局副局长曹越方表示，预计今年安徽省收购小麦1100万吨左右，全省国有粮食购销企业准备仓容1300万吨以上，能够满足夏粮收购仓容需要。

“我们逐县研究市场化收购支持方案，确保每个小麦主产县都‘有人收粮、有钱收粮’，实现信贷支持全覆盖。”农发行安徽省分行副行长侯峥介绍，优先保证夏粮收购信贷规模，5月底前已备足收购资金200亿元，保证资金供应、不留缺口。同时，提高办贷效率，开辟绿色通道，加快推进办贷流程，优先保障夏粮收购贷款调查审批，确保夏粮集中上市前完成贷款审批，做到“钱等粮”。（记者 梁睿）

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