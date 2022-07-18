人民网北京7月18日电 （记者车柯蒙）当前，我国企业可持续发展战略转型的迫切需求，ESG（环境、社会、治理）作为一种综合关注企业环境、社会、治理绩效的框架体系和经营理念，正在被纳入中国的企业规范化发展体系之中。

2022年7月16日，由中国企业财务管理协会ESG分会主办的首届“ESG与可持续发展”主题论坛在北京成功举办。来自国内外可持续发展及相关领域的代表，就国内产业的可持续战略转型和发展、ESG趋势、ESG标准化、生物多样性与ESG的关系以及ESG在各个行业的实践和未来趋势等议题进行交流。

国务院发展研究中心研究员苏杨表示，绿色发展的法律和制度会同时给企业带来约束和机遇，并强调了保护方式、发展方式和治理结构的联合创新是文旅企业在国家公园等保护地实现转型发展的必由之路。

北京创业孵育协会理事长、首都科技发展战略研究院执行院长颜振军表示，ESG不只是上市公司的投资机会，同时也是新创企业、中小企业的投资机会，在此趋势下，中国的数字双碳产业也正在不断地发展和壮大。

国际可持续标准联盟会员与合作经理乔舒华则认为，可持续标准是市场自愿促进可持续生产和消费的工具，有助于利益相关方创建市场向善的世界。

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