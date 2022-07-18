人民网北京7月18日电 （记者许维娜）“当前世界百年未有之大变局加速演进，我国进入新发展阶段，企业‘走出去’既迎来难得机遇，也面临风险挑战。”国家发展改革委外资司相关负责人在第四期企业境外经营合规管理研修班上表示，企业加强境外投资经营合规管理，要全面把握法律法规和监管规则的发展变化；要健全合规管理体系；要加强合规文化建设；要防范化解合规风险。

据了解，本期研修班以“规则演变与企业境外经营合规风险应对”为主题，多位专家学者围绕企业合规体系建设开展对话交流，线上和线下近百家企业派员参加培训。

国家发展改革委国际合作中心相关负责人指出，当前形势下，企业境外投资经营面临的外部环境发生了变化，“走出去”企业要以制度为保障，构建科学化合规管理制度体系；以架构为依托，打造弹性化合规管理流程体系；以技术为手段，搭建信息化合规管理数据体系。

据悉，合规研修班致力于为企业搭建公益性学习平台，助力“走出去”企业精准把握境外投资经营的新形势、新规则、新要求，更好融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

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