原标题：北京启动“仲夏之约”就业服务季活动 帮扶困难群体上岗

北京市人力资源和社会保障局今天表示，自7月15日至9月26日，在全市范围内开展2022年“仲夏之约”就业专项服务季活动。活动以“就业在北京，服务惠民生”为主题，聚焦“专精特新”、餐饮、住宿、家政、新就业形态平台等企业，帮扶离校未就业高校毕业生等困难群体实现就业，同时引导有条件的区因地制宜开展“零工就业服务”，做好外省市在京务工人员特别是脱贫人口、大龄农民工就业服务工作。

每月推出“主题周”活动

“仲夏之约”活动期间，北京市人力资源和社会保障局在局官网“就业超市”搭建“2022年‘仲夏之约’就业专项服务季活动”专区，集中展示招聘会、职业指导微课、就业政策、活动资讯等服务专栏。7月25日至31日以“服务高校毕业生”为主题，8月22日至28日以“服务生活性服务业企业”为主题，9月19日至25日以“就业政策宣传”为主题。全市公共就业服务机构围绕主题，采取直播、专场招聘、职业指导微课等多种方式，统一行动，多措并举为各类用人单位和求职人员提供服务。

就业政策咨询“打包办”

活动期间，汇集2021年以来北京市级、区级就业政策集中展示，广泛运用自媒体等新兴媒介，通过直播、线上微课、云服务等形式，为企业和求职者提供匹配推荐、远程面试、职业指导、就业政策咨询等一站式服务，实现“方便办”“打包办”。提高招聘会岗位精准匹配度，实现“岗位介绍+线上答疑+简历投递”三位一体实时互动，引导企业规范合理用工，打通政策落地“最后一公里”。

开展就业指导系列活动

活动期间，邀请就业服务领域专家和企业知名HR进入直播间，以“半小时带岗，半小时指导”的方式，为失业青年“零距离”提供岗位推荐、简历撰写指导、面试和入职指导等课程，通过全程式、陪伴式的就业指导服务，实现“一人咨询，多人收听”。将有就业意愿的困难人员纳入求职能力实训，加大就业创业政策、服务指引等帮扶力度，促进实现就业。

活动期间，积极动员经营性人力资源服务机构、行业协会等社会力量积极参与公共就业服务。(记者 杜燕)

(责编：曹淼、李源)