云南省人社厅等3部门日前印发通知，多举措鼓励支持高校毕业生到基层服务乡村振兴，符合相关条件的高校毕业生可享受基层就业奖补、创业担保贷款贴息奖补、一次性创业补贴等多项支持。

云南省人社厅介绍，通知明确，对毕业3年内的高校毕业生在云南省辖区内乡（镇）、村企业就业的，给予个人5000元的一次性基层就业奖补；对吸纳毕业年度高校毕业生就业的县（市、区）以下中小微企业，按照每人5000元的标准，给予一次性吸纳就业补贴。

通知提出，对毕业3年内的高校毕业生、留学回国学生在云南省辖区内乡（镇）、村创业的，可按规定申请不超过20万元的创业担保贷款扶持，各级财政按规定给予贴息奖补支持。对毕业3年内的高校毕业生在云南省辖区内乡（镇）、村创业且稳定经营6个月以上的，可按规定给予不超过3万元的一次性创业补贴。

为加大高校毕业生就业帮扶，通知明确，云南各县（市、区）在城镇公益性岗位中，可专项设置一批促进乡村振兴岗位，除按规定给予公益性岗位补贴、社会保险补贴外，财力允许的地方可结合当地实际给予一定金额的促进乡村振兴补贴，重点安置一批符合条件的高校毕业生上岗就业。

此外，通知提出，对毕业3年内有意愿到云南省辖区内乡（镇）、村就业创业的高校毕业生，职业培训（创业培训）补贴标准在现有基础上上浮20%。对毕业3年内的高校毕业生在云南省辖区内乡（镇）、村就业创业，优先安排参加专项人才提升培训。（记者 林碧锋）

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