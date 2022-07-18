原标题：西安市临潼区“免申即享”助企稳岗稳就业

“您好，企业的稳岗返还补贴已经拨付成功了，请您确认一下是否收到。”“补贴已经收到，太感谢了，真是为我们企业解了难题！”7月4日，西安市临潼区人社局失业保险经办机构工作人员电话通知陕西华清爱琴海生态发展有限公司负责人，确认企业的稳岗返还补贴到位情况。该公司经办人黄萌说：“按现在稳岗返还的惠民政策，资金返还后相当于我们企业每个月可以少缴2万元，一年就可以少缴20多万元，大大减轻了企业的负担。”

6月底，临潼区人社局失业保险经办机构通过系统后台查询，发现陕西华清爱琴海生态发展有限公司符合稳岗返还补贴条件。工作人员及时通过“西安市社会保险网上经办大厅”平台，向该公司推送了稳岗返还补贴申请的确认数据，并接收到该公司的反馈需求。随后，临潼区人社局工作人员迅速审核上报，经公示后为该企业拨付补贴约11万元，及时缓解了企业的经营压力。

据了解，今年以来，临潼区人社局不断强化失业保险服务措施，深入辖区重点企业进行政策宣讲解读，全面推行一般企业稳岗返还“免申即享”政策，简化企业申领普惠性稳岗返还补贴的流程，提高企业稳岗返还政策受益率，实现企业“免申请、不见面、零跑腿”即可获得稳岗资金，有效为辖区企业减轻负担，激发市场活力。同时，临潼区人社局针对失业人员落实扩大失业保险保障范围政策，全面实施失业补助金政策，扩大技能补贴申请范围，提高价格临时补贴标准等，兜底兜牢失业人员生活底线。

截至目前，临潼区人社局累计为234户企业发放稳岗返还补贴资金630余万元，为1043户企业减免失业保险费320.06万元，为1336户企业减免工伤保险费384.54万元；共计发放失业保险金915人次196.51万元，发放失业补助金510人次61.65万元；受理审核失业保险参保人员技能提升补贴143人次22.25万元；发放失业人员物价补贴126人次1.26万元。

“下一步，我们将继续主动作为，优化服务，进一步简化办理流程，加快推进失业保险各项优惠政策落实落地，稳岗稳企稳就业。”临潼区人社局副局长齐晓利说。 （记者 刘曌琼 通讯员 蒋冬梅）

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