原标题：强化“四级包保责任制” 促进高质量就业

哈尔滨铁道职业技术学院将就业工作作为“最大的民生工程”，落实就业“一把手”工程，结合毕业生就业方向、岗位特点，学院党委定期研究部署就业工作，形成书记院长亲自抓，领导班子主动抓、专业分院靠前抓的就业氛围。四级包保责任主体认真履责，集思广益创新就业工作方法，全力促进毕业生实现更加充分更高质量就业，推动2022届毕业生就业工作提质增效。

完善就业工作机制，压实责任保实效。该学院不断完善就业工作机制，出台《哈尔滨铁道职业技术学院就业工作实施办法》，强化组织领导，落实就业“一把手”工程，构建学院领导包分院、分院领导包专业、专业部长包专业班级、辅导员与实习指导教师包班级学生的四级包保责任机制。同时，健全就业工作通报约谈机制，对进展缓慢、成效不佳的二级学院负责人和辅导员进行通报、提醒、约谈，查明原因、明确举措、立行立改。各级包保责任主体认真履责，全员关注参与、推动就业工作，实现就业工作网格化全程化全覆盖。此外，严格执行教育部就业工作“四不准”要求，各二级分院每日上报的就业数据真实准确，杜绝“搞形式”、“造数据”，保证毕业生“真就业”。

精细就业指导服务，深挖就业典型事迹。该学院开展优秀毕业生系列宣讲会，挖掘学院优秀毕业生就业创业典型，加大宣传，依托典型示范引领作用带动就业；开展“大国工匠大讲堂”“就业简历竞赛”“就业手续办理”等丰富多彩的就业指导课，帮助毕业生尽快熟悉网上就业流程，掌握应聘技巧；全方位帮扶重点群体。完善就业帮扶机制，建立未就业“就业困难群体”帮扶台账，“一生一策”做好低收入家庭、少数民族、身体残疾等重点群体毕业生就业帮扶。

2022年上半年，学院共组织优秀毕业生宣讲30余场，各类就业指导课80多课时，对重点人群开展1800余人次的培训。通过为毕业生提供全方位的就业指导，帮助毕业生就业成竹在胸，稳操胜券。

积极应对疫情压力，多措并举稳就业。该学院领导班子成员带队访企拓岗，通过“线上+线下”访企拓岗促进就业，充分发挥企办校优势，依托中国中铁引企入校，有序开展集中招聘和分散招聘。2022年学院已访企拓岗175家用人单位，为毕业生提供近900个就业岗位，实习岗位5000余个。同时，创新招聘形式，为毕业生和用人单位搭建平台。开展2022届毕业生就业工作线上推进会，用人单招“直播带岗、送岗到家”，学院共组织线上招聘43场，毕业生网上招聘并达成就业意向582人。此外，研判疫情走向，随时开展线下校园招聘会。自2021年8月以来，学院按照属地疫情防控要求，组织铁路局专场招聘会18场，企业宣讲会42场，共计签约1975人，学院也将视当前的疫情走向，积极为企业进校开展招聘活动创造有利条件。

眼下，正值就业季，学院精准精细落实政策，全心全力优化服务，为2022届毕业生就业工作保驾护航。

(责编：曹淼、李源)