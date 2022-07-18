原标题：吸纳6000名应届毕业生就业

目标任务

●8月底前全省开发科研助理岗位，吸纳6000名以上应届大学毕业生就业

●今后每年吸纳一批应届大学毕业生就业

●尤其重点关注脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及有残疾的、较长时间未就业的高校毕业生

近日，四川省科技厅、省教育厅、省国资委、省财政厅、省人社厅联合印发《四川省科研助理岗位开发实施方案》，旨在开发一批科研助理岗位，吸纳一批应届大学毕业生就业，建立一支动态稳定的科研服务人才队伍。

《实施方案》提出，今年8月底前，全省开发科研助理岗位，吸纳6000名以上应届大学毕业生就业；今后每年吸纳一批应届大学毕业生就业，尤其重点关注脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及有残疾的、较长时间未就业的高校毕业生。

《实施方案》要求，自2022年起，各类省级科技计划项目牵头单位、各类省级科技创新基地（平台）依托单位均须开发设置科研助理岗位，提升科研服务水平，让科技人员把主要精力投入科技创新和研发活动。单位根据任务情况灵活设置科研岗位，可安排1名科研助理服务多个项目或基地（平台），也可安排多名科研助理服务1个项目或基地（平台）。

各级财政科技计划项目经费（包括结余资金）均可列支聘用科研助理的相关经费，项目单位按照有关规定可通过“劳务费”科目列支科研助理的劳务性报酬和社会保险补助、住房公积金等。科研助理经历可视同基层工作经历，工作时间纳入工龄计算，社会保险缴费年限按规定计算。公办高校新增设置科研助理岗位且聘用期不低于12个月的，每聘用1名高校毕业生给予高校1万元奖补。

各市（州）、国家和省级高新区、高校、院所、企业、各类科研机构开发科研助理岗位情况，将作为国务院对地方落实有关重大政策措施2022年度督查激励、各级高新区升级审核和考核的重要参考内容；作为申报省级科技计划项目、省级科技创新基地（平台）的必要条件；作为各类省级科技创新基地（平台）和省级高新区、农业科技园区、成果转移转化示范区、创新型城市（县市）等各类区域创新载体审核和考核，以及市（州）科技创新经费支持的重要指标（记者 徐莉莎）

(责编：曹淼、李源)