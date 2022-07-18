原标题：我市启动离校未就业毕业生服务攻坚行动

为帮扶未就业毕业生就业创业，近日，我市启动离校未就业毕业生服务攻坚行动。

据了解，此次行动以“服务攻坚促就业 筑梦青春赢未来”为主题，主要服务对象为2022届离校未就业高校毕业生和35岁以下登记失业青年(以下统称“未就业毕业生”)，行动将持续到今年年底。

首先，我市将主动联系未就业毕业生，摸清就业失业状态、求职意向、服务需求等情况，全面掌握实名信息。

“掌握实名信息后，我们将大力推进实名帮扶。”市人力社保局相关负责人介绍，具体来讲，我市将健全实名帮扶机制，对有就业意愿的，针对性提供至少1次职业指导、3次岗位推介、1次技能培训和就业见习机会;对有创业意向的，提供创业培训、创业服务和政策扶持;对暂无就业意愿的，做好状态记录，及时跟进服务。

为推动政策落实落地，我市将公布未就业毕业生相关政策清单、补贴标准、申领流程;扩大毕业生就业创业一件事“打包办”范围，推动政策集中兑现。

而针对脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及残疾、较长时间未就业等有特殊困难的毕业生，我市将实施“一生一档”，开展多层次结对帮扶。 (记者 黄乔)

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