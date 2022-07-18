原标题：辽宁启动“奋斗正青春·筑梦在辽宁” 高校毕业生等青年群体就业“双百日”攻坚行动

7月17日，由省人力资源和社会保障厅主办的辽宁省“奋斗正青春·筑梦在辽宁”高校毕业生等青年群体就业“双百日”攻坚行动在中国沈阳人力资源服务产业园启动。

本次“双百日”攻坚行动时间为7月至12月。第一阶段从7月到10月中旬，面向应往届离校未就业高校毕业生等青年群体重点开展；第二阶段从9月上旬到12月底前，面向2023届毕业学年高校毕业生提前启动。

攻坚行动突出全力助企纾困稳岗扩岗、引导青年人才向县域基层集聚流动、优化提升毕业生实名制服务质量3大政策服务突破口；部署中小微企业专招支持计划、人力资源市场毕业生专项服务计划、基层社区岗位支持计划、毕业生政策性岗位开发归集计划、青年就业见习岗位拓展计划、专业转换和技能提升培训计划、毕业生“双创”能力培养计划、“心系辽宁·情注家乡”暑期招聘计划8项计划；开展“校地联合促就业”活动、“10送服务”进基层促就业行动、公共就业服务公开行动、政策直补快办行动、困难毕业生结对帮扶行动5项服务活动。

启动仪式后举办了现场招聘活动，省内各市124家用人单位提供岗位需求3799个，近5000名毕业生等来到现场求职，达成就业意向近千人次，现场签约百余人。3万名毕业生通过“省大学生智慧就业创业云平台”和“爱逛招聘直播平台”参加招聘活动。现场公共就业服务专区、政策解读专区、见习岗位双选专区为近600名毕业生提供公共就业服务。各市人社部门相关负责同志“走进直播间”宣讲政策，为3500余名毕业生线上答疑解惑。（记者 韩冰）

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