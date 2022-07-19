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农业农村部：今年秋粮面积稳中有增 目前进入产量形成关键期

2022年07月19日09:02 | 来源：人民网
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人民网北京7月19日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，今年我国秋粮面积稳中有增，大部分秋粮已进入产量形成关键期，各地多措并举力促秋粮稳产丰收，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。

分地区看，东北主产区大豆开始结荚、玉米抽雄，黄淮海夏玉米正在拔节，长江流域中稻大部分进入分蘖拔节期。

在素有“豫北粮仓”之称的河南省滑县，种粮大户杨希斋刚请教完农技人员今年病虫害防治的问题，对今年秋粮的长势心中有了底。“给专家打电话后，对方亲自到现场指导今年虫怎么防？药如何打？”杨希斋说，“有了技术员在身边，咱今年秋粮又要大丰收。”

“玉米出苗以后，经过防治各种病虫害、化学除草，当前土壤墒情好，苗足、苗全、苗壮，为秋粮丰收奠定了一个好的基础。”滑县农业技术推广中心植保站站长陈一品说。

据了解，当地加强农业服务保障，精准施策助力秋粮生产。夏播以来，当地农业农村部门通过广播、网络进行指导服务，同时开展‘百名科技人员包千村’等农业服务活动，打通农技推广‘最后一公里’。数据显示，全县秋粮种植总面积达130万亩，苗情长势良好，为夺取秋季的粮食丰收打下坚实基础。

目前，距离秋粮大面积收获还有两个多月，正是秋粮生长发育和产量形成关键时期。农业农村部种植业管理司副司长吕修涛表示，下一步将分区域、分品种、分环节全力推进秋粮生产，千方百计落实晚稻和晚秋作物的面积，指导农民搞好肥水管理，有效防范气象灾害和病虫害，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。

(责编：赵竹青、高雷)

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