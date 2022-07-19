视频来源：中国铁路南昌局

人民网北京7月19日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，京港高铁安庆至九江段鳊鱼洲长江铁路大桥屹立于长江之上，是目前我国跨度最大，线路最多且荷载最大的铁路箱梁斜拉桥。高铁列车在桥面呼啸而过的同时，在钢箱梁内部其实还有一个缩小版的“小火车”。

中国铁路南昌局供图

据介绍，鳊鱼洲长江铁路大桥钢箱梁内部共有352个箱室，每3米一个箱室，箱梁内铺设有轨道并配有一辆可转向的电动“小火车”，以便于桥隧工在大跨度钢箱梁内部进行检查。

“小火车”有多小？

“小火车”长3.2米、宽1.5米、高1.7米，全身呈亮黄色，灯光照去，显得特别耀眼，别看它“体型”小，不仅能放一般的大型机具和材料，还可以容纳2至3人。“小火车”内部装有锂电池，一次充满电可以运行10公里，完全可以满足日常作业需求。

“小火车”有两个驾驶位，呈对称状位于两头，当到达钢箱梁的一端时，作业人员只需坐在反方向驾驶位便可返回。

“小火车”有哪些用途？

鳊鱼洲长江铁路大桥钢箱梁高4.94米，箱室之间由高强度螺栓和焊缝固定，在以往的徒步检查作业中，作业人员往返需要花费大量时间，一次只能检查10个箱室左右就要匆匆返回通道门。

使用了“小火车”后，作业人员可以快速到达指定箱室进行检查，减少了体能消耗，提升了工作效率。同时，也便于桥隧工们增加巡检覆盖频次，有效开展养护作业。“小火车”还可以作为运输工具，将电焊机、发电机、材料等运送到钢箱梁内部，极大节约了运输时间。

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