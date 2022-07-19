人民网北京7月19日电 （记者赵竹青）今天上午，国新办举行2022年上半年工业和信息化发展情况发布会。工业和信息化部新闻发言人、总工程师田玉龙介绍，今年上半年，工业经济实现企稳回升，呈现出恢复增长的态势，充分发挥了经济“压舱石”的作用。

工业经济走出“V字形” 回升明显

田玉龙表示，上半年工信部坚决贯彻中央出台的扎实稳住经济一揽子政策措施，与各方加快推动政策落地见效。从主要经济指标来看，有四个亮点。

工业生产企稳回升非常明显。1至6月份，规模以上工业增加值同比增长3.4%，在4月份下滑至负2.9%后5月份转负为正增长0.7%，6月份加快回升至3.9%，走出了一个V字形的态势。

制造业GDP占比大幅提升。上半年规模以上制造业增加值同比增长2.8%，制造业增加值占GDP的比重达28.8%，比2021年提高1.4个百分点。

出口带动作用持续增强。1至6月份工业企业出口交货值增长10.8%，其中，4月份下降1.9%之后，5、6月份分别增长11.1%和15.1%。

制造业投资保持较高增幅。制造业投资同比增长10.4%，其中二季度增长7.4%，高出固定资产投资增幅3.2个百分点。

2.25万家部省“白名单”企业实现平稳生产

“产业链供应链是工业经济的命脉。”田玉龙表示，新一轮疫情暴发后，产业链供应链畅通受到较大影响，上半年工信部采取有力举措，聚焦重点区域、重点行业、重点企业和重点民生，围绕防疫医疗物资、战略性产业关键物资等第一时间在全国建立实施企业“白名单”制度，实施跨部门、跨地区的联动协调，通过推动链上关键节点企业复工复产，以点带链、以链带面促进工业经济平稳运行，全系统解决超过5.4万个问题，取得显著成效。

“目前，包括2.25万家部省‘白名单’企业在内的全国规模以上工业企业均已实现平稳生产，有力支撑了工业经济稳定增长。”田玉龙说。

高技术制造业增加值同比增长9.6%

高技术制造业是制造业高质量发展的重要引擎，新兴产业成为推动转型升级、增强产业韧性的重要新动能。

田玉龙介绍，上半年高技术制造业增加值同比增长9.6%，展现出较强的发展韧性。

为推动高技术制造业发展，工信部大力培育先进制造业集群，加快新型显示、智能光伏、新材料等新兴产业发展；组织制造业数字化转型三年行动计划，实施智能制造工程，加快推进重大装备产业链供应链建设；编制重点行业低碳技术路线图，开展绿色低碳技术改造；组织“三品”全国行活动，持续推进新一轮新能源汽车下乡和绿色建材下乡活动，以改善供给激发消费的活力和潜力。

中小企业享受新增减税降费及退税缓税缓费近1.8万亿元

中小企业发展是稳就业促增长的重要基础，也是保市场主体的重要任务。

田玉龙介绍，工信部联合相关部门出台一系列政策举措，加快落实组合式减税降费政策，上半年中小企业享受新增减税降费及退税缓税缓费近1.8万亿元。

同时，开展中小企业服务、防范和化解拖欠中小企业账款、促进大中小企业融通创新等专项行动，加快优质中小企业梯度发展，努力培育3000家左右专精特新“小巨人”企业和一批中小企业特色产业集群。

组织开展减轻企业负担和促进中小企业发展综合督查，不仅帮扶中小企业纾困企稳，还要助力中小企业“行稳致远”。

“总的来看，1至6月规模以上中小工业企业增加值同比增长3.7%，增速高于整体工业。”田玉龙说。

我国已累计建成开通5G基站185.4万个

田玉龙介绍，上半年信息通信业发展平稳，电信业收入增长8.3%，软件和信息技术服务业收入预计保持两位数增长，电信固定资产投资同比增长24.6%。

他表示，上半年，工信部持续完善信息基础设施，累计建成开通5G基站185.4万个。同时，加快推进融合应用，5G全连接工厂建设进一步提速，工业互联网在制造业各领域广泛得到应用和落地。实施信息通信服务感知提升行动，深入推进互联网应用适老化及无障碍改造，增进包括老年人、残疾人在内的全体人民福祉。持续夯实网络安全基础，纵深推进电信网络诈骗防范治理，基础电信网络保持安全稳定运行。

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