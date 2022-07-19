原标题：家电业景气度走强 苏宁易购海尔“717燃购生活节”销售破13亿

7月以来，全国各地促消费补贴活动持续落地，国家支持绿色智能家电消费等重磅政策利好释出，叠加盛夏“高温消费”需求旺盛，家电业景气度走高，新周期下企业端布局成为行业关注焦点。作为国内家电行业零供合作样板，苏宁易购与海尔连续八年联合打造“717”品牌节活动，销售业绩伴随合作深化连年创下新高。

7月17日，苏宁易购联合海尔打造的“717燃购生活节”迎来最终爆发日。数据显示，今年“717燃购生活节”销售规模达13亿元，同比增长18%，累计服务用户超15万，让利1亿元。

苏宁易购和海尔互为长期战略合作伙伴，经过三十多年的合作发展，双方已经形成多渠道、多品牌、多业态的合作。2015年起，双方为推动合作创造长期价值，携手打造了“717超级品牌节”，首届就创造了销售额5亿、同比增长超200%的业界记录。此后，双方已连续落地了八届“717品牌节”，活动单周销售也由“亿级”进阶为“十亿级”，伴随销售规模与用户服务质量持续提升，行业影响力逐年强化。

今年“717燃购生活节”期间，双方基于海尔全品类及生态资源优势和苏宁易购线上线下融合的渠道优势，重点发力场景化、智能化和成套化。双方以苏宁易购线下实体门店和海尔三翼鸟为载体，推动家电消费场景深度融合，提升用户对于智能化、套系化产品的一站式购买体验。同时，双方还积极响应各地促消费活动，在全国231个城市推出“政府+苏宁易购+海尔”多重补贴优惠。其中家电以旧换新补贴共覆盖了252款产品，单品最高补贴达到400元。

苏宁易购相关负责人介绍，本次品牌节活动，高端化、套系化消费趋势显著，下沉市场增长迅速。数据显示，高端商品在门店热度走高，50%的用户购买海尔时会选择卡萨帝产品，较去年同比提升了10%，卡萨帝思享荟直播活动更吸引了140多万线上用户观看互动。活动期间，苏宁易购累计售出海尔套系化产品8千万，为3千个家庭提供了成套家电解决方案。此外，双方联合推出的一款明星单品1.5匹家用空调售出10万套，C2M合作再次得到市场的积极反馈。值得一提的是，本次活动在下沉市场迎来爆发，县乡渠道销售累计提升了50%。

品牌节的持续成功，为双方深化战略合作、开拓市场新机遇提供了稳固基石。面向未来，苏宁易购将聚焦为用户提供“线上线下融合的家庭场景解决方案”，海尔、卡萨帝将是解决方案中的核心品牌。苏宁易购还将根据用户需求，联合海尔等品牌商深化C2M合作，打造高性价比的个性化商品。双方还表示，将强化用户导向，聚焦用户权益，持续优化场景体验、提升商品丰富度，加码优惠补贴力度，升级用户全流程购物体验。

行业分析人士指出，家电行业正面临发展新周期，品牌商与零售企业需要发挥各自优势“强强联合”，才能好地应对挑战，把握机遇。“苏宁易购搭建起来的高端家电消费生态，能够与海尔等品牌商的高端化、场景化战略有机融合。一方面，这样的生态体系，对于高端家电尤其是套系化、场景化家电的展示、体验和销售，有着重要的拉动作用；另一方面，通过场景体验、入户服务等方式，能够大幅提升品牌美誉度和影响力，对于其巩固高端市场优势地位有着巨大帮助。”

(责编：董童、李源)