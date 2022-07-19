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我国数字产业规模持续提升 上半年收入规模突破10万亿元

2022年07月19日11:21 | 来源：人民网
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人民网北京7月19日电 （记者赵竹青）今天上午，国新办举行2022年上半年工业和信息化发展情况发布会。工业和信息化部信息通信管理局负责人王鹏介绍，我国数字经济已连续数年稳居世界第二，对经济增长的拉动作用不断增强。1至6月，电子信息制造业、软件业、通信业和互联网的收入总规模突破10万亿元。

一是数字产业规模持续提升。上半年，网上购物、在线教育、远程医疗等“非接触经济”全面提速，数字产业保持良好增长势头，为经济发展注入了强劲动力。1至6月，电子信息制造业、软件业、通信业和互联网的收入总规模突破10万亿元，平稳向好发展态势明显，产业韧性持续增强。

二是产业数字化转型进程提速升级。上半年，“5G+工业互联网”512工程纵深推进，建设项目超过3100个，其中二季度新增项目700个。实施智能制造工程，孵化解决方案供应商已经超6000家，服务范围覆盖90%以上制造业领域，规模以上工业企业关键工序数控化率和数字化研发设计工具普及率分别达到55.7%、75.1%，传统产业数字化转型提升进程进一步提速。

王鹏表示，下一步，工业和信息化部将着力在以下五个方面持续发力，努力构建数字经济发展的良好产业政策环境。

一是加强核心技术攻关，推动数字产业创新发展。深入实施创新驱动发展战略，牢牢掌握关键核心技术自主权，突破一批“卡脖子”关键领域，培育一批具有竞争力的生态主导型企业，增强产业链供应链韧性和竞争力。

二是持续优化网络布局，加快新型数字基础设施建设。按照适度超前的原则，继续加大5G网络和千兆光纤网络建设的力度，深入实施工业互联网创新发展工程，统筹布局绿色智能数据与计算设施建设。

三是面向行业应用需求，推动数字经济与实体经济融合。深入开展制造业数字化转型行动和中小企业数字赋能行动，拓展工业大数据应用场景，培育一批“专精特新”中小企业和制造业单项冠军企业，构建大中小企业融通发展的格局。

四是激发数据要素的活力和潜力，增强经济发展的新动能。支持央企、互联网企业开放市场亟需数据，遴选一批地区和行业开展数据管理国家标准贯标试点，提升全国数据供给体量和质量。发布数据要素应用场景指引，夯实数据要素流通保障。

五是加强数字经济治理，营造良好的产业发展生态。聚焦建制度、强监管、保安全，提升数字经济治理能力。深化数字经济领域国际合作，携手打造开放、公平、公正、非歧视的数字经济发展环境，推动构建网络空间命运共同体。

(责编：赵竹青、高雷)

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