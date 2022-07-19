人民网北京7月19日电 （记者杨虞波罗）近日，在四川省自贡市富顺县兜山镇，播种机发出阵阵轰鸣。与以往不同的是，今年当地利用撂荒地，按“两行玉米+3行大豆”的比例进行玉米大豆带状复合种植，让昔日撂荒地变成今日“淘金田”。

2022年中央一号文件明确提出，在黄淮海、西北、西南地区推广玉米大豆带状复合种植。据农业农村部统计，这一种植模式今年种植面积在1500万亩以上。各地气象部门立足“早”字，抓好“促”字，积极做好全链条服务，实现同一片田里玉米大豆“双生”，稳粮增产“双收”。

对农户来说，玉米和大豆种植都已轻车熟路，但让“单子叶”玉米和“双子叶”大豆两种不同科作物当好“邻居”，大家还是首次尝试。

国家气象中心生态和农业气象室主任侯英雨介绍，农作物存在“边行效应”，大田边行上的作物生长发育较内部各行更好。大豆带与玉米带间作或套作，可利用这一效应，增加玉米种植密度。他表示，此举既能充分发挥高位作物玉米的边行优势，又能扩大低位作物大豆的受光空间，实现协同共生、一季双收，且更适于机械化作业。

带状复合种植的核心技术，在于八字诀——“扩间增光，缩株保密”。也就是根据不同气候特点，精准把控行间距、株间距。其中，气象科技发挥了关键作用。

“气象研究可以让我们摸清不同小气候环境下种植模式的适应性。”宁夏农林科学院农作物研究所高级工程师连金潘说，根据气候和土壤条件，专家筛选出一批适宜当地不同生态区耐阴、耐密、抗倒的大豆品种34个，从产量因子的角度及不同密度下光照强度、光照时间、通风强度等方面进行针对性研究分析，提炼出“两行玉米+3行大豆”“4行玉米+3行大豆”“4行玉米+4行大豆”三种模式。

在安徽，农业气象科技人员在合肥国家农业气象试验站开展为期三年的夏玉米大豆带状复合种植分期播种试验，探索其对江淮地区气候的适宜性。

在首次开展玉米大豆带状复合种植的山东省菏泽市曹县，县气象局从日照时数、积温、降水量及降水分布等方面分析研判，对种植行间距、株间距及播种期提供建议。

在国家产粮大县内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗，一排排玉米、一垄垄大豆长势正旺，全旗依托105个家庭农场、农民合作社和种植大户等新型经营主体，实现了6万亩玉米大豆带状复合种植目标。在春播启动前，兴安盟气象部门通过研究1991年至2020年生长季农业气象条件，明确扎赉特旗中部是复合种植的适宜区，光照和热量均可满足大豆生长需要。

“去年，我们合作社试点玉米大豆带状复合种植，现在有了气象部门的专业分析，我们更有底气了，今年将种植面积扩大到2000亩。”扎赉特旗五道河子农牧专业合作社负责人杜岗说。

富顺县兜山镇胡家村的漆传芳和邓渊书也在尝鲜。“我们以前只单种玉米或大豆，在一季收获后，地只能撂荒。现在套种多收了一季黄豆，多了一季收入。”

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